Sprinter paralimpici al Golden Gala

Due gare di 100 metri allo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 31 maggio, con la campionessa paralimpica Caironi e l’argento iridato Contrafatto

29 Maggio 2018

di Giuliana Grillo

Giovedì 31 maggio l’atletica paralimpica troverà nuovamente spazio nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea. La quarta tappa della IAAF Diamond League presenterà anche quest’anno due gare FISPES, i 100 metri paralimpici femminili e maschili. Tra gli azzurri scenderanno in pista Martina Caironi (Fiamme Gialle), campionessa mondiale nei 100 e nel lungo T42 (dall’inizio di quest’anno diventata T63) a Londra nel 2017, che ha vinto 17 medaglie internazionali nella sua carriera tra cui due trionfi alle Paralimpiadi, e la sua amica-rivale Monica Contrafatto (Paralimpico Difesa), argento iridato e bronzo a Rio 2016 nei 100. Le altre italiane in gara saranno la velocista biamputata, vicecampionessa mondiale nei 400 T62, Federica Maspero (Omero Runners Bergamo) e la T64 Alina Simion (Polha Varese). Tra le presenze straniere ci sono la britannica Julie Rogers, sesta al mondo T63, e la giovane olandese Fleur Schouten.

Al maschile figurano i quattro medagliati di Londra della staffetta 4x100 categoria amputati, sul podio con l’argento. Si tratta di Simone Manigrasso (Fiamme Gialle), che vanta a livello individuale anche un secondo posto nei 400 T44 (oggi T64), il bronzo del giro di pista Emanuele Di Marino (Fiamme Azzurre), il primatista italiano con doppia amputazione T62 Andrea Lanfri (Fiamme Azzurre) e Riccardo Bagaini (Sempione 82), giovane sprinter T47 di FISPES Academy che nel 2017 ha collezionato sei allori nelle rassegne internazionali senior e junior. Gli avversari degli atleti italiani saranno lo spagnolo Alberto Chamorro (T64), esordiente a Londra 2017, e il britannico Morgan Jones (T47), quarto quest’anno ai Giochi del Commonwealth. La gara femminile è in programma alle ore 22.17, quella maschile alle 22.25.

TV - Diretta sulle reti RAI per il Golden Gala. La prima parte sarà dalle ore 20.00 alle 20.25 su RaiSport, per proseguire dalle ore 21.05 e fino alle 22.30 su Rai 2. La trasmissione sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme: terrestre, via satellite e in diretta streaming sul web, all’indirizzo www.raiplay.it.

ORARIO/Timetable - ISCRITTI/Entries - RISULTATI/Results - TUTTE LE NOTIZIE/News - LA GUIDA GARA PER GARA

LA BIGLIETTERIA ONLINE

GOLDEN GALA 2018 | TUTTE LE PROMOZIONI SPECIALI

SEGUI IL GOLDEN GALA PIETRO MENNEA SU Facebook - Instagram @goldengala_roma - Twitter @goldengala_roma