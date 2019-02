Di Lazzaro regina dei 60hs, lo sprint è sardo

(in aggiornamento) Notizie e risultati dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor. DIRETTA STREAMING su atletica.tv

03 Febbraio 2019

Dopo i titoli della mattinata con il 16,45 di Tobia Bocchi nel triplo in copertina, il pomeriggio conclusivo dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona assegna gli ultimi tricolori del weekend. Si mette in mostra l'azzurra Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) che vince i 60hs della categoria under 23 con il tempo di 8.24 a due centesimi dal personale. Nella velocità è doppietta sarda nei 200: al maschile Lorenzo Patta (Atletica Oristano) conquista la vittoria con il crono di 21.42 che lo inserisce al sesto posto di sempre nelle liste juniores e tra le donne l’argento dei Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires Dalia Kaddari (Tespiense Quartu) guadagna il successo con 24.34. Doppietta Fiamme Azzurre negli 800 al femminile con Eloisa Coiro al successo tra le juniores (2:08.49) per il quinto posto delle liste alltime, ed Elena Bellò tra le promesse (2:07.11). È un ritorno vincente nei 3000 quello del bronzo mondiale allieve 2015 degli 800 Marta Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), al titolo promesse con 9:28.67. Completano il bis tricolore Abdelhakim Elliasmine (Atl. Bergamo 1959 Oricenter) con la vittoria negli 800 promesse (1:51.37) dopo i 1500 di ieri, e Fabio Pagan (Aristide Coin Venezia) oggi padrone del triplo juniores con 15,44 dopo essersi imposto ieri nel lungo.

DIRETTA STREAMING su WWW.ATLETICA.TV

RISULTATI/Results - FOTO/Photos - ORARIO/Timetable - I CAMPIONI 2018 - TUTTE LE NOTIZIE/News

60HS U23 PER DI LAZZARO E BIGONI - Si rinnova la sfida nei 60 ostacoli promesse e torna in cima al podio tricolore Elisa Di Lazzaro. Per la ventenne dei Carabinieri un riscontro cronometrico di valore con 8.24 ad appena due centesimi dal personal best, dopo il cambio di guida tecnica: adesso l’emiliana di Fidenza, nata a Trieste, si allena a Formia con il cubano Santiago Antunez. Il duello spinge a un nuovo progresso stagionale anche Desola Oki (Fiamme Oro, 8.35) e per il terzo posto esulta Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano, 8.49), mentre resta fuori dal podio la campionessa uscente Nicla Mosetti (Bracco Atletica, 8.51), triestina ora di stanza a Firenze. Al maschile il più atteso era Mattia Montini (Carabinieri), che però colpisce il primo ostacolo e si trova a rincorrere. Festeggia con pieno merito Marco Bigoni (Pro Sesto Atletica): con 7.93 toglie un centesimo al personale il lombardo di Buccinasco, che ora studia e si allena a Nizza, invece Montini si deve accontentare della seconda posizione in 8.03 davanti a Chituru Ali (Us Albatese), 8.06 per un miglioramento di un decimo netto rispetto al doppio 8.16 dei turni precedenti.

U20: OSTACOLI LOMBARDI - Doppietta della Lombardia nei 60hs juniores. Era il favorito, dopo il 7.92 di questa stagione, e Federico Piazzalunga (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) indossa il tricolore, anche se di misura. Il 18enne di Almenno San Bartolomeo, allenato a Brembate Sopra da Angelo Alfano, con 8.02 riesce a tenere a bada Cristopher Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) che lima tre centesimi al personale correndo in 8.04. Poi l’altro veneto Lorenzo Candiotto (Fiamme Oro), quarto alla recente rassegna di prove multiple, scende fino a 8.11. Tra le donne è il giorno di Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Ispa Group): al primo anno di categoria, l’ostacolista cresciuta sotto la guida di Andrea Uberti fa suo il titolo e si porta a 8.61, un decimo di progresso. Alle sue spalle anche Noemy Petagna (Athletic Club Firex Belluno) conferma le proprie qualità agonistiche con il PB di 8.67, terza la 17enne Giulia Guarriello (Atl. Impresa Po, 8.76).

200: SOLO SARDEGNA - L’effetto-Tortu non si spegne. C’è soltanto Sardegna sul trono dei 200 metri. L’ex calciatore Lorenzo Patta (Atl. Oristano) si conferma in sala dopo il doppio titolo all’aperto di Agropoli del 2018 nei 100 e 200. La bella performance da 21.42 spedisce il velocista oristanese allenato da Francesco Garau al sesto posto delle liste italiane alltime under 20. Fugge via e non riescono a prenderlo Lorenzo Ianes (Atletica Trento) e Mattia Donola (Pro Sesto Atletica) rispettivamente secondo e terzo con 21.78 e 21.82. Anche tra le donne è la favorita Dalia Kaddari (Tespiense Quartu) ad avere la meglio. Il 24.34 della cagliaritana di Quartu Sant’Elena, che Fabrizio Fanni ha accompagnato fino all’argento dei Giochi Olimpici giovanili 2018 di Buenos Aires, mette in riga Giorgia Bellinazzi (Atl. Brugnera Friulintagli, 24.70) e Ira Harrasser (Bruneck Brunico Volksbank, 25.11).

(in aggiornamento)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it