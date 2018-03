Dal Friuli alla Sicilia: corse del weekend

Risultati e vincitori delle manifestazioni di domenica 25 marzo inserite nel calendario nazionale

26 Marzo 2018

Migliaia di runners impegnati sulle strade di tutta Italia, domenica 25 marzo, nel fine settimana della Stramilano Half Marathon e della Treviso Marathon. Per la prima volta l’Unesco Cities Marathon finisce in Marocco. Tarik Marhnaoui ha vinto la sesta edizione della maratona che ha idealmente collegato Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia, in provincia di Udine, confermando il fascino di una corsa - aperta a runners, pattinatori e triatleti - sulle strade della storia. Il trentacinquenne marocchino, d’adozione piemontese (risiede a Novara) e portacolori dell’Enterprise Sport & Service, ha fatto gara solitaria sin dai primi chilometri, transitando alla mezza maratona in 1h12:46 e chiudendo in 2h32:06. Secondo posto al triestino Paolo Massarenti (Gs San Giacomo) che, fermando il cronometro a 2h39:24, si è anche aggiudicato il titolo regionale assoluto del Friuli Venezia Giulia. Nono il vincitore dell’edizione 2017, Saverio Giardiello (Montemiletto Team Runners). Per lui, comunque, la conferma sul gradino più alto del podio nel Campionato Italiano Esercito. Simona Rizzato (Maratonina Udinese) è diventata la prima friulana a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro manifestazione: 45enne medico di Pasian di Prato (Udine), è giunta sul traguardo di Aquileia, stupita e felicissima, in 3h09:19. Una vittoria maturata negli ultimi 15 chilometri di gara, quando la friulana ha agganciato e progressivamente distanziato Milena Grion (Tre Casali), giunta seconda in 3h11:58. Mauro Ferrari, illustre scienziato friulano d’adozione statunitense, ha concluso la maratona in 5h13:32, arrivando ad Aquileia con una vistosa parrucca rosa in omaggio all’impegno delle donne (oltre 500) nell’edizione inaugurale dell’Unesco in rosa, che ha visto in prima fila la Lilt. Di notevole spessore tecnico le vittorie del keniano Paul Tiongik (Gp Parco Alpi Apuane, 1h03:51) e dell’etiope Gedamnesh Mekuanent Yayeh (Atl. Brugnera Friulintagli, 1h14:49) nella Iulia Augusta Run K21, la prova sulla mezza distanza. Il veneziano Daniel Niero (Gs Scaltenigo/1h01:39) e la trevigiana Carlotta Camarin (Pol. Casier/1h26:47) hanno vinto la Roller Marathon, a cui ha partecipato (terza in volata) anche Francesca Bettrone, azzurra del pattinaggio su ghiaccio, reduce dall’Olimpiade di Pyeongchang. Una giornata di sport, nobilitata anche dalla partecipazione degli oltre cento atleti Special Olympics, impegnati con amici e familiari in una corsa di 4 chilometri scattata da Terzo di Aquileia. [RISULTATI/Results]

SAN BENEDETTO - Più di mille arrivati a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) nella Maratonina dei Fiori, che taglia il traguardo delle 20 edizioni sul lungomare della Riviera delle Palme. Vittoria al keniano Gideon Kurgat (Atl. Virtus Cr Lucca) nel tempo di 1h05:36, con oltre un minuto di vantaggio nei confronti del pugliese Dario Santoro (Caivano Runners) che chiude in 1h06:56. Terzo posto a Doriano Bussolotto (Atl. Potenza Picena) con 1h10:34.

Ancora più netto il successo dell’altra keniana Ivyne Jeruto (#iloverun Athletic Terni) che si impone con 1h13:55 in una tiepida mattinata di sole, davanti alla connazionale Vivian Jerop Kemboi (Atletica Saluzzo, 1h16:44) che si era aggiudicata la scorsa edizione e a Marcella Mancini (Marà Avis Marathon, 1h19:25). [RISULTATI/Results]

AGROPOLI - Doppietta marocchina alla 19ª Agropoli Half Marathon - Mezza Maratona del Mediterraneo. Tra gli uomini Youssef Aich (Pod. Il Laghetto) è il dominatore della gara con 1h08:13, mentre completano il podio Marco Piccolo (International Security Service, 1h10:33) e Alberico Di Cecco (Vini Fantini Pescara, 1h10:34). Al femminile, nella corsa che parte e arriva ad Agropoli (Salerno) toccando i maestosi templi di Paestum, prevale Malika Ben Lafkir (1h17:08) che si lascia alle spalle la connazionale Hanane Janat (Pod. Il Laghetto, 1h23:03) e Marina Lombardi (Atl. Cascina, 1h23:59) con oltre 1100 partecipanti a completare la prova agonistica sui 21,097 chilometri. [RISULTATI/Results]

LAGO DI CALDARO - In una giornata primaverile, quasi 900 atleti al via della 13ª Sportler Mezza Maratona del Lago di Caldaro, in provincia di Bolzano. Nella gara maschile si è imposto nuovamente Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), con la trentina Loretta Bettin (Atl. Paratico) a conquistare la vittoria femminile. Il marocchino, a due giorni dal suo 29° compleanno, ha festeggiato il suo secondo successo di fila in 1h08:11 precedendo nettamente Hannes Rungger (Sportler Team, 1h09:58) e il compagno di squadra Gianmarco Bazzoni (Athletic Club 96 Alperia, 1h11:48), mancando però di 34 secondi il record personale. La 37enne di Zambana, l’anno scorso quinta, ha chiuso in 1h24:08 seguita da Elena Casaro (Atl. Lumezzane, 1h24:51) ed Eva Maria Gatscher (1h25:44). [RISULTATI/Results]

DONNALUCATA - La prima edizione della Maratonina Riviera di Ponente, a Donnalucata (Ragusa), ha dovuto fare i conti con il maltempo. Partenza ritardata di mezz’ora, ma poi la pioggia ha concesso una tregua per lasciare spazio a un pallido sole e anche al forte vento. Davanti a tutti Luigi Spinali (Atl. Augusta Club) in solitaria con 1h13:10 e quasi un minuto su Giovanni Cavallo (Pod. Messina, 1h14:07), terzo posto a Gianfranco Ucciardo (Pol. Placeolum, 1h15:35). Nella gara femminile Tatiana Betta (Pod. Messina, 1h26:36) riesce ad avere la meglio su Chiara Immesi (Universitas Palermo, 1h27:12) e Maria La Barbera (Marathon Altofonte, 1h23:30). [RISULTATI/Results]

PARABITA - Nonostante la pioggia battente sul Salento, centinaia di podisti hanno preso il via a Parabita (Lecce) per la 19ª Maratonina Salento d’Amare - Memorial Pippi e Antonio. Primo al traguardo Luigi Zullo (Running Team D’Angela Sport) in 1h13:44 davanti a Giammarco Buttazzo (Atl. Casone Noceto, 1h15:15) e allo spagnolo Christian Villazala (Nest Lecce, 1h15:17). La vincitrice tra le donne, nella città delle Veneri, è invece Daniela Hajnal (Vini Fantini, 1h32:34) su Marisa Russo (Marathon Massafra, 1h33:01) e Maddalena Carrino (Team Pianeta Sport Massafra, 1h33:38). [RISULTATI/Results]

l.c.

(da comunicati stampa Organizzatori)

