Zogno: ad Abdikadar i 1500 ricordando Leggieri

Nella serata dedicata al mezzofondo, in memoria del tecnico lombardo, l’azzurro conquista la gara sotto la pioggia davanti ad Ala Zoghlami e Bussotti

24 Settembre 2020

Debutto sotto la pioggia battente per il circuito Silver Lombardia a Zogno (Bergamo). Nella prima tappa dedicata al mezzofondo e alla memoria del tecnico Vincenzo Leggieri, come tutte le riunioni imperniate sulle specialità di questo settore, bella sfida sui 1500 metri con il successo di Mohad Abdikadar (Aeronautica) in 3:42.80, crono di spessore su pista bagnata. Alle sue spalle Ala Zoghlami (Fiamme Oro) autore di 3:43.32 (con un progresso di qualche decimo sul proprio limite, visto che aveva 3:43.6 di passaggio sul miglio a inizio settembre a San Donato Milanese) e Joao Bussotti (Esercito) al traguardo in 3:43.62 in una gara tirata da Osama Zoghlami (Aeronautica). La quarta posizione frutta a Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto) un primato personale alleggerito di quattro secondi con 3:44.61 davanti a Yassin Bouih (Fiamme Gialle, 3:45.92), David Nikolli (Cento Torri Pavia, 3:46.12), il tricolore assoluto Matteo Spanu (Atl. Malignani Libertas Udine, 3:46.21) e Giovanni Filippi (Us Rogno, 3:46.38). Nella seconda serie lanciata da Abdelhakim Elliasmine (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) è Alain Cavagna, alfiere dell’Atletica Valle Brembana padrona di casa, a dimostrarsi ancora in forma sulla distanza: 3:50.55 nei confronti di Mattia Padovani (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 3:51.06).

Durante la manifestazione è stata ricordata la figura di Vincenzo Leggieri, prima atleta azzurro a livello giovanile nel mezzofondo e poi stimato tecnico del settore, scomparso improvvisamente lo scorso 13 agosto: alla moglie Cosetta, di fronte al presidente della Pro Sesto Adolfo Rotta e al vicepresidente Grazia Maria Vanni, il Comitato Regionale FIDAL Lombardia (rappresentato dal presidente Gianni Mauri, dal fiduciario tecnico Sergio Previtali e dal coordinatore tecnico Rosario “Saro” Naso) ha donato un pettorale con il numero uno. Presente anche il consigliere nazionale Oscar Campari, che ha consegnato un mazzo di fiori alla signora Leggieri. A proposito di Pro Sesto, il club biancazzurro vince i 1500 metri femminili grazie a Silvia Oggioni in 4:26.18 al termine del duello finale con Federica Zanne (Esercito, 4:26.45). Per la varesina è il miglior crono mai ottenuto in una gara sulla distanza (nel suo curriculum 4:27.36 nel 2016 ma anche un 4:25.2 di passaggio sul miglio a San Donato), per la bresciana si tratta del personale limato di tredici centesimi. Jacopo Peron (Varese Atletica) è invece il “matchwinner” degli 800: contesa risolta in 1:50.83 e PB migliorato di otto centesimi dopo sei anni.

Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

