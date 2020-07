Weekend: Tivoli per i 400, tutte le sedi

Azzurri del giro di pista in gara domenica: Aceti, Tricca e Leonardi tra gli uomini, Borga, Mangione e Troiani al femminile. Ecco il programma del fine settimana

03 Luglio 2020

Tra i tanti appuntamenti di un weekend ricco di attività, da seguire domenica a Tivoli (Roma) i 400 metri con alcuni azzurri al debutto stagionale su questa distanza. Al maschile toccherà a Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), finalista mondiale a Doha con la 4x400 italiana, insieme a Michele Tricca (Fiamme Gialle), Giuseppe Leonardi (Carabinieri), Mattia Casarico (Cus Pro Patria Milano) e Lapo Bianciardi (Avis Barletta). La gara femminile vedrà protagoniste Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) che una settimana fa si è migliorata di oltre mezzo secondo con 53.02 a Milano e attesa al via con le gemelle Serena e Alexandra, ma anche Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) e Petra Nardelli (Suedtirol Team Club).

Domenica a Milano - oltre al previsto debutto sui 100 della campionessa europea under 20 Vittoria Fontana (Carabinieri) - iscritta nei 400 metri l’azzurra Marta Milani (Esercito), bronzo europeo indoor della 4x400 nella scorsa stagione, invece al maschile il favorito nei 100 è Simone Tanzilli (Atl. Riccardi Milano 1946). In Lombardia sfide anche a Mariano Comense (Como), su due giornate (sabato e domenica), e venerdì a Vigevano (Pavia).

Nel pomeriggio di sabato a Palermo, come già noto, riprende l’attività in Sicilia con l’esordio alle 18 del lunghista Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia) mentre alle 18.30 scenderà in pista lo junior Matteo Melluzzo (Milone Siracusa), per la sua prima gara stagionale sui 100 metri. Tre appuntamenti in contemporanea sabato in Piemonte: a Biella, con l’allieva Great Nnachi (Cus Torino) annunciata nell’asta dalle ore 17.30 e sui 100 metri, ad Alessandria e a Fossano (Cuneo).

Tre giornate di competizioni per Puglia e Basilicata nei campionati regionali assoluti di società (e anche individuali per gli allievi). La serata inaugurale di venerdì a Matera è dedicata ai lanci lunghi, con l’azzurrino Carmelo Musci (Fiamme Gialle) nel disco. Poi ci si sposta a Molfetta (Bari) per le altre due giornate: domenica in gara Eusebio Haliti (Esercito) sui 400 ostacoli e ancora Musci, stavolta sulla pedana del peso. Ma si gareggia anche a Gorizia e Perugia (sabato per le categorie promozionali), L’Aquila (due giornate), quindi domenica a Piacenza, Donnas (Aosta), Novara con un TAC di lanci e Cagliari con ragazzi e cadetti.

l.c.

