We Run Together, un allenamento con Crippa

L'asta di beneficenza: in palio una giornata con il primatista italiano dei 10.000

24 Giugno 2020

Nelle ultime due settimane sono stati raccolti più di 50 mila euro ma la gara di solidarietà “We Run Together” non si ferma. L’asta di beneficenza organizzata da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, Cortile dei Gentili e FIDAL Lazio, e promossa da Papa Francesco, prosegue e inaugura una terza tranche di premi ed esperienze sportive, rese disponibili da atleti e campioni di fama internazionale, di diverse discipline. Tra quelli in palio fino al 3 luglio, c’è anche un allenamento e una giornata insieme al primatista italiano e bronzo continentale dei 10.000 metri Yeman Crippa (Fiamme Oro), a Madonna di Campiglio, nella cornice delle Dolomiti di Brenta.

GLI OGGETTI E LE ESPERIENZE ALL’ASTA FINO A VENERDÌ 3 LUGLIO:

Maglia personalizzata per Papa Francesco degli Harlem Globetrotters; Pettorale e tuta da gara di Dorothea Wierer autografati; Allenamento e giornata con Yeman Crippa; Maglia della Nazionale Italiana di Pallavolo di Ivan Zaytsev, autografata; Maglia della Nazionale Italiana di Pallavolo di Cristina Chirichella autografata; Vacanza per due persone presso il Dolomite Residence di Manuela e Manfred Mölgg; Guantoni di Clemente Russo autografati e libro a fumetti su Nino Benvenuti autografato; Una giornata a Cortina con Kristian Ghedina; Judogi della campionessa olimpica Giulia Quintavalle autografato; Polo della Nazionale Italiana Paralimpica indossata da Monica Contrafatto a Rio 2016; Canottiera da gara autografata da Nicole Orlando.



SOLIDARIETÀ - L’iniziativa benefica sostiene la lotta anti-Covid dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Di settimana in settimana, per i prossimi due mesi, saranno svelati e pubblicati nuovi articoli, per dar modo a tutti i fan di aggiudicarsi un ricordo, contribuendo a sostenere la lotta contro il Covid-19. Chiunque vorrà sostenere la raccolta fondi, pur non partecipando alle aste, potrà fare una donazione libera, sempre nella sezione dedicata a We Run Together sul sito www.charitystars.com. Tutti i partecipanti (asta o donazione libera) potranno essere sorteggiati per ricevere premi speciali, tra cui una maglietta di Athletica Vaticana autografata da Papa Francesco.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it