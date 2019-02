Under 20, l'Italia per l'incontro di Ancona

Selezionati 56 azzurrini per il match internazionale indoor con la Francia del 2 marzo. In azione anche le medaglie dei Giochi Olimpici giovanili Kaddari e Musci, e il neoprimatista allievi dei 400 Benati

21 Febbraio 2019

Il vicedirettore tecnico nazionale per il settore giovanile Tonino Andreozzi ha comunicato i convocati per l'Incontro internazionale indoor under 20 Italia-Francia che si svolgerà ad Ancona il 2 marzo. Al momento sono 56 i selezionati, ai quali andranno aggiunti i convocati per l'incontro internazionale under 23 dei lanci lunghi, che saranno diramati dopo la finale nazionale dei Campionati Italiani invernali in programma sabato 23 e domenica 24 febbraio a Lucca. Nella squadra azzurra c'è anche il campione europeo allievi Lorenzo Benati, fresco di migliore prestazione italiana nei 400 metri indoor tra gli under 18, e i due medagliati dei Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 Dalia Kaddari (200) e Carmelo Musci (peso).

Incontro Internazionale Indoor under 20 Italia-Francia

Ancona, 2 marzo 2019

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI/Men 60m Lorenzo PAISSAN Lagarina Crus Team 60m Samuele CECCARELLI Asd Atletica Alta Toscana 60m (f.c.) Matteo MELLUZZO A.S. Dil. Milone 200m Lorenzo IANES Atletica Trento 200m Lorenzo PATTA S.S. Atl. Oristano 4x200 David ZOBBIO C.S. S. Rocchino 4x200 Mattia DONOLA Pro Sesto Atl. 400m Francesco Domenico ROSSI Geas Atletica 400m Lorenzo BENATI Atl. Roma Acquacetosa 800m Mauro GIULIANO Atletica Livorno 800m Andrea GRANDIS Atl. Susa Adriano Aschieris 1500m Luca ZANETTI Asd Atletica Futura Roma 1500m Nicolò DANIELE Atletica Canavesana 60hs Federico PIAZZALUNGA Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 60hs Cristopher CECCHET Athletic Club Firex Belluno Alto Giacomo BELLI Atl. Libertas Runners Livorno Alto Stefano RAMUS Atl. Valli di Non e Sole Asta Ivan DE ANGELIS G.A. Fiamme Gialle Asta Simone DI CERBO Asd Enterprise Sport&Service Lungo Alessandro MARASCO Ideatletica Aurora Lungo Kareem Hatem MERSAL VV Management Asd Triplo Gabriele TOSTI Bergamo Stars Atletica Triplo Fabio PAGAN G.A. Aristide Coin Venezia 1949 Peso Carmelo Alessandro MUSCI Atl. Aden Exprivia Molfetta Peso Riccardo FERRARA Atletica Olympus Marcia Riccardo ORSONI C.U.S. Parma Marcia Aldo ANDREI G.S. Valsugana Trentino DONNE/Women 60m Margherita ZUECCO Atl. Vicentina 60m Melissa MOGLIANI TARTABINI Atl. Recanati 200m Dalia KADDARI A.S. Tespiense Quartu 200m Giorgia BELLINAZZI Atl. Brugnera Friulintagli 4x200 Chiara GHERARDI Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi 4x200 Ira HARRASSER S.S.V. Bruneck Brunico Volksbank 400m Elisabetta VANDI Atl. Avis Macerata 400m Alessandra BONORA Atl. Rodengo Saiano Mico 800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre 800m Faith Nyadzuwa GAMBO N. Atl. Fanfulla Lodigiana 1500m Ludovica CAVALLI S.S. Trionfo Ligure 1500m Alice BAGARELLO G.S. Fiamme Oro Padova 60hs Noemy PETAGNA Athletic Club Firex Belluno 60hs Elena CARRARO Atl. Brescia 1950 Ispa Group Alto Rebecca PAVAN G.A. Aristide Coin Venezia 1949 Alto Benedetta TRILLINI Team Atletica Marche Asta Maria Roberta GHERCA Asd Atletica Velletri Asta Laura PIROVANO Pro Sesto Atl. Lungo Larissa IAPICHINO Atletica Firenze Marathon S.S. Lungo Veronica ZANON Assindustria Sport Padova Lungo (f.c.) Lucrezia SARTORI G.A. Bassano Triplo Camilla VIGATO G.A. Aristide Coin Venezia 1949 Triplo Greta BRUGNOLO Atletica Riviera del Brenta Peso Ludovica MONTANARO Asd Atletica Gran Sasso Teramo Peso Sara VERTERAMO C.U.S. Torino Peso Chiara SALVAGNONI Atletica Firenze Marathon S.S. Marcia Ida MASTRANGELO A.S.D. Atletica Don Milani Marcia Vittoria GIORDANI U.S. Quercia Trentingrana Marcia (f.c.) Andrada Lavinia LACATUS P.B.M. Bovisio Masciago



