Un webinar su Bosco, Vittori e Locatelli

In occasione del numero speciale che celebra i 50 anni della rivista Atletica Studi, una videoconferenza tratteggia la figura dei tre maestri. Gli incontri di AtleticaViva Online

08 Giugno 2020

Anche nel mese di giugno proseguono le videoconferenze di AtleticaViva Online. Meno intenso il programma, in coincidenza con il ritorno in pista di atleti e tecnici, ma i webinar di questa settimana si preannunciano di sicuro interesse. Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, dalle ore 14.30, è in calendario un appuntamento speciale dal titolo “Protagonisti della scienza e dell’allenamento nell’atletica leggera: Carmelo Bosco, Carlo Vittori, Elio Locatelli”. In contemporanea all’uscita del numero di Atletica Studi a loro dedicato, con cui si celebra il 50° anniversario della rivista, sarà l’occasione per ripercorrere l’opera di tre personaggi caratterizzati da una comune passione per l’applicazione sul campo delle ricerche offerte dalla scienza. Tra i relatori Marco Cardinale (“Rivisitando Carmelo Bosco: dove va la scienza dello sport nel 2020) e Filippo Di Mulo (“Carlo Vittori: la scuola italiana di velocità”) nell’incontro moderato dal direttore tecnico federale Antonio La Torre.

Ad introdurre i temi Giorgio Carbonaro, direttore editoriale di Atletica Studi, che presenterà la pubblicazione: “L’obiettivo di questo supplemento, per un momento significativo come il cinquantennale della rivista, è di riunire alcuni tra i lavori più interessanti di tre figure fondamentali: da Carmelo Bosco, uno scienziato che partendo dalle competenze di educatore è riuscito a far comprendere aspetti fisiologici di fondamentale importanza della performance atletica; a Carlo Vittori, allenatore certamente famoso per il suo binomio con Pietro Mennea, capo indiscusso della scuola italiana della velocità e ‘inventore’ del preatletismo generale, largamente seguito in tutto il mondo della preparazione fisica anche di altri sport; fino a Elio Locatelli, entusiasta nella conduzione di questo progetto nella fase iniziale prima della sua scomparsa, e non può non essere ricordato il suo impegno nell’atletica. Tra loro si era formata una sorta di straordinaria équipe dove ognuno ha contribuito per le proprie competenze, in parte differenziate, a migliorare le conoscenze sull’allenamento. È stato questo per molti anni il motore portante della divulgazione tecnica e scientifica degli allenatori in Italia, con riflessi anche a livello internazionale, e che continua con vigore nell’attuale realtà”.

Nella serata di giovedì 11 giugno, alle ore 20.45, si torna invece sull’argomento della forza all’interno di un webinar proposto dal settore del mezzofondo. Stavolta verrà trattato da Vincenzo Lancini in “Strength for dummies: experience in training with Kenyan middle and long distance runners”. La prossima settimana si aprirà quindi con un’altra videoconferenza trasversale, dedicata allo studio scientifico attualmente in corso sugli azzurri. “Il ruolo del sonno per l’atleta di alto livello: l’effetto della quarantena” è il titolo dell’incontro di lunedì 15 giugno, dalle 14.30, che avrà Jacopo Vitale nel ruolo di relatore. Intanto oggi si è svolta la riunione sul web dei giovani azzurri con la partecipazione della psicologa dello sport Francesca Vitali.

I FUMETTI PER LA RIPRESA - Una nuova iniziativa per dare indicazioni semplici e chiare sulla ripresa degli allenamenti in sicurezza. Arrivano le “graphic novel” che spiegano agli atleti e ai tecnici come dovrebbero comportarsi, in base alle regole previste per la riapertura degli impianti. Sono già disponibili i fumetti relativi a velocità, mezzofondo, salti e marcia. Nei prossimi giorni, con le illustrazioni realizzate dalla marciatrice azzurra Beatrice Foresti, saranno pubblicati anche per gli altri settori.

CALENDARIO PROSSIME VIDEOCONFERENZE (in aggiornamento) CLICCA QUI PER RIVEDERE LE VIDEOCONFERENZE

giovedì 11 giugno, ore 20.45 - Mezzofondo - Strength for dummies: experience in training with Kenyan middle and long distance runners (Vincenzo Lancini, modera Antonio La Torre)

venerdì 12 giugno, ore 14.30 - Protagonisti della scienza e dell’allenamento nell’atletica leggera: Carmelo Bosco, Carlo Vittori, Elio Locatelli (Marco Cardinale, Filippo Di Mulo, introduzione di Giorgio Carbonaro, modera Antonio La Torre)

lunedì 15 giugno, ore 14.30 - Il ruolo del sonno per l’atleta di alto livello: l’effetto della quarantena (Jacopo Vitale)

