U18: Vicentina e Rieti conferma tricolore

A Bergamo, nella finale dei Societari allievi, ancora un successo per la squadra maschile del club veneto e per le donne della Studentesca Milardi

29 Settembre 2019

di Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

L’arancione dell’Atletica Vicentina e il rosso e il blu della Studentesca Rieti Andrea Milardi: come nella scorsa edizione, sono questi i colori vincenti nella finale A dei Campionati italiani di società allievi, per due scudetti arrivati a Bergamo con margine sulla concorrenza e aritmeticamente in anticipo rispetto alle staffette del miglio conclusive. Le ragazze reatine sono di nuovo tricolori per club e si confermano con 193 punti: +29 sull’Atletica Vicentina seconda (164) e +42 sull’Atletica Lecco Colombo Costruzioni terza. Tra gli allievi i veneti, al quinto titolo in sei stagioni, si laureano campioni d’Italia con 180 punti, undici in più delle Fiamme Gialle Simoni (169) e 18 in più della Studentesca Rieti Andrea Milardi (162).

A livello individuale intanto per Larissa Iapichino c’è il secondo successo tra le barriere. Dopo i 100 ostacoli, la 17enne dell’Atletica Firenze Marathon conquista 12 punti anche nei 400 ostacoli, all’esordio in questa gara. La specialità è caratterizzata da un duello a distanza: l’oro europeo under 20 (ma nel lungo), due titoli italiani nei 300 ostacoli da cadetta, corre in 1:02.48 in corsia sei nella prima serie mentre la vicecampionessa italiana Federica Tozzi (Fiamme Gialle Simoni) nella seconda timbra 1:03.30. Duello avvincente e su tempi di rilievo tecnico nella prova maschile: il tricolore allievi Lorenzo Frivoli (Atl. Vicentina) stampa 54.25 e precede Andrea Edmondo Lardini (Atl. Riccardi Milano 1946), terzo quest’anno alla rassegna nazionale, che avvicina il personale con 54.52. Da copertina ancora i lanci. Nel peso Emmanuel Musumary (Cento Torri Pavia) cresce ancora: il campione italiano indoor ritocca il 17,95 dello scorso 15 settembre a Saronno per salire a 18,13. Al rientro Patrick Olcelli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) è secondo con 16,38. Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Andrea Milardi) dopo l’eccellente 16,25 nel getto del peso della prima giornata si migliora di nuovo con 45,67 arrivando a bussare alla porta della top ten italiana alltime under 18, seconda Sara Verteramo (Cus Torino) con un comunque significativo 42,19. Gara di livello significativo nel lungo allieve: Arianna Battistella (Atl. Vicentina) atterra a 5,95 (-0.5) al terzo salto, la detentrice della MPI cadette Alessia Seramondi risponde con 5,96 (+0.2) al quarto turno (non arrivava così lontano dal febbraio 2018) e porta 12 punti alla sua Atletica Brescia 1950 Ispa Group. Anabel Vitale (Atl. Arcobaleno Savona) è terza con 5,54 (-0.8). Un solo centimetro divide anche i primi due della prova maschile: Dre Nana Boakye (Atl. Vicentina) salta sul PB outdoor al secondo turno con 6,84 (+0.5), il triplista Federico Morseletto (Studentesca Rieti Andrea Milardi) resta dietro per un solo centimetro con 6,83 (+0.4).

L’azzurrino Tommaso Boninti (Atl. Livorno) si aggiudica i 200 con un bel 22.39 (+0.2) a un solo decimo dal personale. La gara femminile è avversata dal vento contrario: nella prima serie (-1.4) la campionessa italiana cadette degli 80 Desiree Muraro (Atl. Vicentina) sigla il personale a 25.68, nella seconda (-1.6) Ginevra Ricci (Studentesca Rieti Andrea Milardi) la supera per un solo centesimo (25.67) mentre Serena Mariani (Bracco) trova il terzo tempo complessivo a 25.77. Livia Caldarini (Studentesca Rieti Andrea Milardi) bissa la vittoria di ieri: dopo i 1500 si prende un 800 un po’ più tattico in 2:13.72 precedendo Laura Renna (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), al traguardo in 2:14.58. Copione simile e altra doppietta negli 800 allievi: a rendere grande il fine settimana di Moad Razgani, portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter organizzatrice, è un ultimo giro che lo porta al successo-bis dopo i 1500 di sabato e al personale in 1:54.48 davanti all’azzurrino Niccolò Galimi (Atl. Malignani Libertas Udine, 1:55.16). Nei 3000 maschili si ritrovano invece tre protagonisti di 1500 e siepi del primo giorno: il finale vincente per sé e 12 punti preziosissimi per l’Atletica Vicentina portano la firma di Nicola Cristofori (9:14.96), che precede l’azzurrino Giovanni Silli (Atl. Malignani Libertas Udine, 9:16.17) e Augusto Casella (Atl. Livorno, 9:16.68). La consueta condotta da frontrunner è vincente per Nicole Coppa nei sette giri e mezzo al femminile: la portacolori della Bracco dopo un primo mille da 3:18.5 porta a termine la missione in 10:24.14, seconda Aurora Bado (Atl. Arcobaleno Savona, 10:30.52), figlia d’arte (mamma è l’ex maratoneta azzurra Ornella Ferrara).

Nel martello regolarissimo il favorito Davide Vattolo (Atl. Malignani Libertas Udine) con cinque lanci tra 55 e 56 metri: il successo arriva con 55,83 ma solo un metro e mezzo di margine su Gino Gioia (Fiamme Gialle Simoni), autore di 54,38. La tricolore allieve outdoor dell’asta Luce Barbi (Studentesca Rieti Andrea Milardi) acciuffa 3,30 alla terza prova e poi piazza subito il 3,40 vincente, mentre a 3,30 chiudono Linda Donna (Fiamme Gialle Simoni) e Giulia Cassanelli (La Fratellanza 1874), seconde a pari merito, e Lorenza Rocchi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Ludovica Giannursini (Studentesca Rieti Andrea Milardi) è l’unica oltre i 40 metri nel giavellotto: 41,68. Lorenzo Pezzolato (Fiamme Oro) vince da favorito l’alto con 1,94 ma alle sue spalle si migliora ancora Leonardo Castelli (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) con 1,92. Le 4x400 si disputano a titoli già assegnati ma regalano comunque spettacolo agonistico: è doppietta per le Fiamme Gialle Simoni con Angelo Ulisse, Emiliano Villa, Andrea Vannini, Edoardo Turci in 3:25.04 al maschile e con Stephy Fokou Iphigenie, Elena Coppo, Yasmin Scirocchi e Federica Tozzi in 3:56.54 al femminile. Fanno festa però anche i ragazzi dell’Atletica Vicentina e le ragazze della Studentesca Rieti Milardi, battuti rispettivamente per cinque e 35 centesimi: lo scudetto è ancora loro.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it