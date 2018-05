Trofeo Bracco, un meeting al femminile

Sesta edizione per la riunione con gare esclusivamente dedicate alle donne, sabato 19 maggio a Milano

18 Maggio 2018

Sabato 19 maggio il centro sportivo XXV Aprile di Milano ospiterà un meeting tutto in rosa. Nel capoluogo lombardo si svolgerà infatti la sesta edizione del Trofeo Bracco, riunione organizzata dalla società del presidente Franco Angelotti e due volte campione d’Italia tra le donne, nel 2015 e nel 2017. Il clou potrebbe essere in pedana con il lungo: attesa in gara la dieci volte tricolore assoluta Tania Vicenzino (Esercito). La friulana affronterà l’ex campionessa italiana juniores Chiara Proverbio (Osa Saronno) e la tricolore in carica sempre tra le under 20 Giorgia Sansa (Libertas Palmanova). La velocista Martina Amidei (Cus Torino) è attesa sui 100 metri, gara in cui andranno tenute d’occhio anche le juniores Virginia Schieda (Atl. Pinerolo), Camilla Maestrini (Brixia 2014) e Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) oltre alla promessa Julia Viktoria Calliari (Bracco).

La Bracco Atletica schiererà alcune delle proprie atlete top tra 200 e 400: nel mezzo giro di pista Annalisa Spadotto Scott, semifinalista agli Europei under 23, e la capitana Marta Maffioletti, sul giro completo Beatrice Mazza e le giovani Letizia Tiso e Greta Grecchi. Il club milanese nel triplo proporrà, opposta ad Alessia Beretta (Atl. Vedano) e Corinne Challancin (Atl. Pont Donnas), la specialista Alessandra Prina, che nel 2017 vinse la prova di Coppa Europa per club Gruppo B a Leiria (Portogallo). La Bracco Atletica prenderà parte anche quest’anno alla rassegna continentale di società e stavolta nel Gruppo A, sabato 26 e domenica 27 maggio a Birmingham (Gran Bretagna). (Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia) [ISCRITTI/Entries]

400 A TIVOLI - Una gara extra di 400 metri al maschile inserita nel programma dei campionati regionali juniores e promesse, a Tivoli (Roma). Sabato 19 aprile, alle ore 17.20, sono annunciati al via Daniele Corsa (Fiamme Oro), Giuseppe Leonardi (Carabinieri), Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) e Lapo Bianciardi (Assi Giglio Rosso Firenze). Esordio ufficiale con la maglia delle Fiamme Gialle per la vicecampionessa europea junior del giavellotto Carolina Visca, che guida le liste mondiali di categoria con il 56,79 di Firenze del 27 aprile. [ISCRITTI/Entries]

MODENA - Quasi 800 atleti-gara, domenica 20 maggio a Modena, per il Memorial Goldoni-Benetti. Nel triplo è iscritta la campionessa italiana indoor Ottavia Cestonaro (Carabinieri), mentre nell’asta Alessandro Sinno (Aeronautica) e Matteo Capello (Safatletica Piemonte), con Alessandro Giacobazzi (La Fratellanza 1874 Modena) al via nei 3000 metri. [ISCRITTI/Entries]

