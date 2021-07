Trieste: 400 metri pensando a Tokyo

Mercoledì il Triveneto Meeting al Grezar: giro di pista con le staffettiste azzurre Mangione, Borga, Folorunso, Lukudo. Nei 110hs Fofana, nei 100 Siragusa. DIRETTA STREAMING www.atletica.tv

06 Luglio 2021

Il circuito dei meeting italiani con vocazione internazionale fa tappa a Trieste, stadio Grezar, mercoledì 7 luglio per l’edizione n. 14 del Triveneto Meeting, con un parterre di azzurri pronti a decollare verso le Olimpiadi di Tokyo. La gara più attesa è quella dei 400 metri al femminile, distanza che mette di nuovo alla prova la campionessa italiana Alice Mangione (Esercito), leader stagionale con il 51.74 di Ginevra, convocata per i Giochi Olimpici nel gruppo delle staffette 4x400 donne e 4x400 mista. Rientra la tricolore indoor Rebecca Borga (Fiamme Gialle), alla prima uscita della stagione all’aperto dopo alcuni problemi fisici: la veneziana torna in gara a distanza di quattro mesi esatti dal record italiano realizzato agli Euroindoor di Torun con la staffetta 4x400. Al via, nel giro di pista di Trieste, anche altre azzurre con i bagagli per Tokyo, da Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) a Raphaela Lukudo (Esercito) a Petra Nardelli (Suedtirol Team Club). Iscritte le gemelle Virginia e Alexandra Troiani (Cus Pro Patria Milano). Le quattrocentiste italiane si misurano anche con Sada Williams (Barbados), Dalene Mpiti (Sudafrica), Junelle Bromfield (Giamaica).

Negli ostacoli, è l’ultimo impegno prima delle Olimpiadi per Hassane Fofana (Fiamme Oro): il vicecampione italiano, 13.42 a Rovereto nella finale tricolore del record italiano di Paolo Dal Molin, trova nei 110hs il colombiano Yohan Chaverra, l’australiano Nicholas Andrews, il romano di Serbia Luca Trgovcevic, lo spagnolo Kevin Sanchez. Fari anche sui 100 metri al femminile che vedono la presenza delle staffettiste azzurre Irene Siragusa (Esercito) e Johanelis Herrera (Aeronautica), primatiste italiane e finaliste mondiali a Doha con la 4x100: non manca la concorrenza internazionale, che spazia dalle giamaicane Natalliah Whyte (11.07 quest’anno) e Shockoria Wallace (11.18) alla portoghese Arialis Gandulla (11.22). Dal fronte azzurro, annunciate anche Alessia Pavese (Aeronautica) e Hope Esekheigbe (Assindustria Sport).

Anche un campione olimpico al Triveneto Meeting: è il brasiliano Thiago Braz, oro a Rio de Janeiro nel salto con l’asta, 5,82 di stagionale: incontra l’azzurro di casa Max Mandusic (Fiamme Gialle), Alessandro Sinno (Aeronautica) e l’altro brasiliano Augusto Dutra. In pedana, attesa anche per il salto in lungo del cubano Maykel Massó atterrato quest’anno a 8,39 (presente l’azzurro Gabriele Chilà, Fiamme Gialle), Cuba anche nel triplo con Cristian Napoles. In pista, il giamaicano Rasheed Dwyer nei 100 metri con Roberto Rigali (Bergamo Stars), Federico Cattaneo (Aeronautica) e Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena), nei 400 metri un uomo da 43.93 in carriera come il giamaicano Rusheen McDonald e uno da 44.02 come Baboloki Thebe (Botswana), nel mezzofondo nuova uscita per Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto) negli 800 dopo l’1:45.74 di Lignano: iscritti Mohad Abdikadar (Aeronautica) e Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia). Sfida statunitense negli 800 al femminile tra Shannon Osika e Rebecca Mehra. Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) nei 100 ostacoli con la croata Ivana Loncarek, Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) nel disco con la brasiliana Andressa De Morais.

DIRETTA STREAMING - Il 14esimo Triveneto Meeting Internazionale sarà trasmesso in diretta streaming su www.atletica.tv mercoledì 7 luglio.

