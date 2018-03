Toscana in festa: buone notizie da Firenze

Premiati i protagonisti del 2017 con Chiappinelli sotto i riflettori alla presenza dei big azzurri Fiona May e Nicola Vizzoni e del presidente FIDAL Alfio Giomi. Fondi in arrivo per gli impianti fiorentini.

23 Marzo 2018

“I tesserati della FIDAL negli ultimi cinque anni sono in continua crescita, ma il futuro di tutto era e rimangono le società sportive che continuano ad operare sul territorio, abituate da sempre a lavorare con spirito di volontariato, nonostante le complessità spesso crescenti a livello burocratico”. Così oggi il presidente FIDAL Alfio Giomi nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze alla Festa dell’atletica toscana, organizzata dal comitato regionale FIDAL Toscana presieduto da Alessio Piscini: “Siamo orgogliosi di quello che le società del nostro territorio riescono a fare. Una tradizione che esce dalla pista e dagli stadi e va sulle strade della nostra città, grazie a eventi come la Firenze Marathon e le altre corse podistiche che vi vengono organizzate e che rendono Firenze una città di riferimento a livello italiano ma anche europeo”. A fargli eco l’assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, che poi ha annunciato: “Sono in bilancio i fondi per il restyling delle piste del Bruno Betti e del campo degli Assi, dopo che con il contributo di Firenze Marathon era già stato rinnovato l’impianto del Campo di Marte”.

Presenti anche il presidente del Consiglio regionale e delegato provinciale del CONI Eugenio Giani, e Roberta Michelini, referente territoriale della provincia di Firenze per l’educazione motoria fisica e sportiva.



Ospiti d’onore della serata la sprinter pisana Anna Bongiorni, semifinalista sui 60 metri ai recenti Mondiali indoor dopo aver messo in bacheca il suo secondo titolo italiano assoluto in sala ad Ancona, e Chiara Bazzoni, la quattrocentista senese finalista a Birmingham con la staffetta 4x400 che ha migliorato il record italiano.

Tra i riconoscimenti speciali, i premi Toscana. Quello per l’atleta dell’anno è stato consegnato a Yohanes Chiappinelli, cresciuto nell’Atletica Siena e oggi portacolori dei Carabinieri, fresco vincitore del titolo italiano assoluto di corsa campestre. Nel 2017 si è laureato campione europeo under 23 dei 3000 siepi, una medaglia d'oro che fa il paio con il titolo continentale junior del 2015. Il promettente siepista è stato premiato da due super campioni dell'atletica azzurra come Fiona May e Nicola Vizzoni.

Il premio come dirigente è andato, invece, a Stefano Dini, quello come tecnico a Ilaria Ceccarelli.

Sotto i riflettori anche il fiorentino Leonardo Fabbri, campione italiano assoluto nel getto del peso indoor e i marciatori livornesi già in evidenza a livello nazionale Davide Finocchietti e Gianluca Picchiottino.

Oltre 200 i premiati tra cui gli atleti toscani che nel corso dell’anno solare 2017 hanno vestito maglie azzurre assolute, che hanno vinto medaglie internazionali e che hanno stabilito migliori prestazioni italiane, i campioni toscani e le società che hanno ottenuto vittorie e piazzamenti in chiave nazionale e titoli toscani. Riconoscimenti e applausi anche per i vincitori del Gran Prix FIDAL Toscana di cross 2018. Sono stati 21 i campioni italiani assoluti targati Toscana nel 2017 e sono stati migliorati diversi primati.

Carlo Carotenuto (FIDAL Toscana)

