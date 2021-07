Tamberi e Zanon, ingresso in Fiamme Oro

Cambio di società per l’azzurro primatista del salto in alto. L’altra new entry in Polizia è la triplista padovana

15 Luglio 2021

Cambio di maglia per Gianmarco Tamberi. Il primatista italiano del salto in alto e argento degli Euroindoor di Torun, in partenza per le Olimpiadi di Tokyo, ha ufficialmente fatto ingresso nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro Padova, quale vincitore del concorso della Polizia di Stato riservato agli atleti.

“L’ingresso di Gimbo nelle Fiamme Oro - si legge in una nota del gruppo sportivo - è l’ulteriore sviluppo di un progetto che il primatista italiano del salto in alto (2,39) e campione mondiale indoor di questa specialità ha avviato ad inizio stagione con il tesseramento nella società ATL-Etica, organizzazione che sin dalla sua nascita (2017) ha messo al centro della propria mission la promozione di uno sport etico, inclusivo e multidisciplinare”.

“ATL-Etica ha programmato il coinvolgimento di Tamberi in un percorso agonistico e sociale legato all’ente di Promozione AICS – sezione Veneto, sostenendone la preparazione dell’imminente Olimpiade - prosegue la nota delle Fiamme Oro - e rendendo partecipe Gianmarco della promozione di concrete attività sociali, in qualità di ambasciatore dei valori AICS. Ora la parte agonistica passerà di competenza al gruppo sportivo della Polizia di Stato, ma resterà forte il suo legame con AICS Veneto, la quale calendarizzerà nei prossimi mesi il coinvolgimento dell’atleta nelle scuole del territorio, sempre in collaborazione con le Fiamme Oro”.

Entra a far parte delle Fiamme Oro anche la ventenne triplista Veronica Zanon, padovana di Galliera Veneta, in arrivo dall’Assindustria Sport: nella scorsa stagione ha portato il primato personale a 13,84 sulla pedana di Grosseto.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it