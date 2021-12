Strada, di corsa verso il Natale

Nel weekend delle gare su strada, domenica 19 dicembre torna l’appuntamento sui 42,195 km a Pisa. Mezze a Bastia Umbra e Cittadella, ultramaratona in Basilicata

16 Dicembre 2021

Anche nel weekend che precede le festività natalizie, si corre sulle strade d’Italia con diversi eventi in programma nel calendario nazionale. Torna la Cetilar Maratona di Pisa con la 22esima edizione di domenica 19 dicembre, dopo un anno di stop a causa della pandemia. Alla linea del via sono annunciati circa 2000 partecipanti, numero massimo fissato per quest’occasione. Il percorso sarà lo stesso dell’ultima volta, confermando il tracciato di gara affrontato nel 2019 che si snoderà fra arte, storia e natura con arrivo in piazza Duomo, ai piedi della Torre pendente, mentre la partenza sarà in via Carlo Cammeo alle 9.00. Fra gli iscritti, di nuovo attesi molti atleti stranieri che rappresentano oltre il 25 per cento del totale nell’evento organizzato dalla società 1063AD. Prevista anche una corsa di 4 miglia rivolta agli studenti e ai dipendenti universitari, in accordo con il Cus Pisa, in cui i migliori saranno premiati con il trofeo Cherubino per indurre alla pratica sportiva chi non ha mai provato l’esperienza di correre in una manifestazione agonistica.

Si rinnova a Bastia Umbra (Perugia) la tradizione dell’Invernalissima, mezza maratona arrivata all’edizione numero 43. Riparte la classica manifestazione su iniziativa dell’Aspa Bastia che con oltre un mese di anticipo ha raggiunto il tetto massimo delle mille adesioni. Tra i favoriti il keniano Simon Kibet Loitanyang (Tx Fitness) che ha vinto l’ultima volta, due anni fa, e al femminile la campionessa italiana master Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia). Ritrovo al Centro Fieristico Ludovico Maschiella, da dove verrà dato il via domenica alle ore 9.30, che sarà la sede anche del traguardo. Pianeggiante il percorso per toccare i centri storici di Bastia Umbra, Santa Maria degli Angeli e Rivotorto (nel Comune di Assisi), passando ai piedi di Assisi a circa un chilometro in linea d’aria dalla basilica di San Francesco. Un premio speciale, intitolato alla memoria di Giuseppe Conforto, andrà al primo classificato delle categorie SM40 e SF40.

Quindicesima edizione a Cittadella (Padova) per la Maratonina della Città Murata, domenica sulla distanza dei 21,097 chilometri. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione Maratoneti Cittadellesi e intitolata a Enrico Busatto, è anche abbinato il 9° Memorial Lino Pasquale. Start alle 10.00 da via Roma su tracciato scorrevole, che dal centro della cittadina con la sua suggestiva cornice medievale si sviluppa verso la verde periferia per fare ritorno.

Ultimo appuntamento dell’anno con l’ultramaratona. Nel fine settimana in Basilicata va in scena l’ottava edizione della “24 ore Città di Lavello” Memorial Ersilia Sebastianelli, in provincia di Potenza, abbinata alla decima “6 ore Lavellese” in ricordo di Maria De Leo. Un evento allestito dalla Barletta Sportiva, con partenza per la gara più lunga alle 12.00 di sabato 18 dicembre e poi l’arrivo dopo un giorno di corsa.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it