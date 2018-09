Strada: azzurri di maratona in gara

Tanti eventi di corsa su strada nel fine settimana: Dossena alla Maratonina di Udine, con Rachik, Straneo, Bertone e Maraoui annunciati alla mezza di Vinovo

21 Settembre 2018

Nel fine settimana della Rome Half Marathon Via Pacis, un ricco calendario di eventi su strada per i runner di tutta Italia. Sabato 22 settembre, nell’ambito di Runfest, torna Il Miglio di Roma. Alla sua terza edizione, la manifestazione sulla distanza del miglio anglosassone (1609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. La punta di diamante quest’anno sarà il polacco Marcin Lewandowski, argento nei 1500 agli Europei di Berlino, in una gara che attende anche gli azzurri Osama Zoghlami (Aeronautica) e Marouan Razine (Esercito). Al femminile la 21enne tedesca Konstanze Klosterhalfen con le spagnole Esther Guerrero e Solange Pereira, Giulia Aprile (Esercito) e Francesca Bertoni (Aeronautica).

UDINE - Domenica 23 settembre al via la 19ª Maratonina Internazionale Città di Udine che annuncia Sara Dossena (Laguna Running), sesta nella maratona agli Europei di Berlino e medaglia d’argento con la squadra italiana. L’azzurra ha poi vinto il titolo tricolore dei 10 km di corsa su strada e nello scorso weekend si è messa alla prova sui 30 km di Monza (1h46:39), mentre stavolta è attesa nei 21,097 chilometri in preparazione verso la maratona di New York del prossimo 4 novembre. Si corre su un tracciato veloce e completamente rinnovato rispetto a quello che ha scandito le due precedenti edizioni. La linea di partenza sarà posizionata in piazza Libertà mentre in via Mercatovecchio si troverà il punto d’arrivo: il percorso sarà dunque ad anello e prevede un doppio passaggio per il centro storico della città. Al maschile presenti Francesco Bona (Aeronautica) e Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli). In programma anche la StraUdine e sabato la Minirun, la Corsa con il cane e la Staffetta Scuole, per una due giorni all’insegna dello sport, della famiglia e della solidarietà.

VINOVO - Nella terza edizione della Hipporun - Mezza Maratona di Vinovo, con arrivo all’interno dell’ippodromo alle porte di Torino, domenica 23 settembre è annunciato in gara il bronzo europeo di maratona Yassine Rachik (Atl. Casone Noceto) con il compagno di club Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto) e il vicecampione continentale di corsa in montagna Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe). Tra le donne attesa Valeria Straneo (Laguna Running), una settimana dopo il rientro a Monza con 1h13:16, insieme alle azzurre di maratona Catherine Bertone (Atl. Sandro Calvesi) e Fatna Maraoui (Esercito), che agli Europei di Berlino sono salite sul secondo gradino del podio a squadre, e alla campionessa italiana in carica di mezza maratona Sara Brogiato (Aeronautica) oltre alla non ancora 21enne Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano). Si corre anche nella Hippoten, 10 km agonistica e non competitiva, e nella Happy Run di 5 chilometri per l’organizzazione della Podistica Torino.

MUGELLO - Sabato 22 settembre alle 14.30 scatta a Borgo San Lorenzo (Firenze) la 45ª Mugello Marathon, su un tracciato che rappresenta le eccellenze paesaggistiche del territorio. Il percorso comprende anche un passaggio all’interno dell’autodromo lungo la strada interna che fiancheggia la pista, proprio durante le gare del CIV, il Campionato italiano velocità di motociclismo, per uscire dall’altro accesso al circuito, quello dove è posizionata la caratteristica costruzione a forma di casco e dove per l’occasione sarà segnalato il raggiungimento di metà percorso pari ai 21,097 km. Fra i numerosi eventi collaterali da segnalare la Family Run e il Memorial Tommaso Cavorso con gli studenti delle medie.

SONDRIO - Terza edizione per la SoRun Mezza Maratona Città di Sondrio, nel pomeriggio di sabato 22 settembre. Il percorso si snoda dal centro di Sondrio con partenza alle ore 16.30 per poi costeggiare le rive del fiume Adda sul Sentiero Valtellina, passare nella verde cornice del Parco Bartesaghi e ritorno nel cuore della città: la Piazza Garibaldi. Previste anche la 10 km non competitiva e la Family Social Run di 5km. Nella manifestazione organizzata dal 2002 Marathon Club si corre anche per la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

VALLE CAMONICA - Quinta edizione della io21ZERO97, la mezza maratona della Valle Camonica, allestita dalla Corrintime domenica 23 settembre. Si parte da Breno (Brescia) e si percorre la Valle seguendo in prevalenza il corso del fiume Oglio, tra scenari naturalistici e scorci di interesse storico-culturale, toccando i comuni di Losine, Niardo, Cividate Camuno, Esine, Piancogno per arrivare a Darfo Boario Terme.

SAVONA - Torna la Savona Half Marathon - La Corsa dei Papi, alla sua quarta edizione. Un evento organizzato dalla Podistica Savonese, in collaborazione con l’associazione Chicchi di Riso onlus, che ha predisposto eventi sportivi collaterali di avvicinamento al podismo e alla corsa: la Savona Ten 10K e la Savona Family Run, dedicata soprattutto alle famiglie e a chi volesse cimentarsi su distanze brevi.

PORTO SAN GIORGIO - Domenica 23 settembre appuntamento per la terza edizione della Half Marathon Città di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, organizzata dalla Podistica Valtenna. Una manifestazione in ricordo di Egidio Lattanzi, su un percorso di gara studiato dall’azzurro Denis Curzi con altimetria zero e completamente pianeggiante, per due giri di un tracciato di circa dieci chilometri. In programma anche la stracittadina sulla distanza di 10 km e Party con Noi, una camminata di 6 km.

IN SICILIA - Un nuovo evento podistico in Sicilia con l’edizione inaugurale della Maratonina Agua Green Resort a Noto (Siracusa), nella zona balneare di San Lorenzo, organizzata dall’Eloro Running Rosolini. Prevista anche la Fitwalking con un percorso di 10,5 chilometri.

LUPATOTISSIMA - Novità per la Lupatotissima, ultramaratona di San Giovanni Lupatoto (Verona), che all’edizione numero 24 di sabato 22 e domenica 23 settembre cambia location con ritrovo, partenza e arrivi dal terreno attiguo alla pista (ingresso da Via Marinai d’Italia). Il circuito è stato trasformato: non solo pista, ma anche strada per una lunghezza di 1522,22 metri. Ritorna la 24 ore e va ad aggiungersi alla 12 ore (in notturna dalle 22.30 alle 10.30 di domenica) e alla 6 ore (sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30). Tra gli iscritti il primatista italiano della 12 ore, il friulano Enrico Maggiola, che farà un allenamento sulla 6 ore in vista dell’imminente Spartathlon. Lo spagnolo Ivan Penalba Lopez sarà protagonista della 12 ore: nel giugno scorso in Germania ha conseguito la miglior prestazione stagionale mondiale di 24 ore - e anche quella spagnola di tutti i tempi - con 273,674 km. Si presenta con l’intenzione di migliorare il già suo primato nazionale della 12 ore di 151,974 km, realizzato di passaggio nella 24 ore record, mentre il record mondiale è dello statunitense Zach Bitter con 163,785 nel 2013. Nelle tre gare di ultra in programma (24-12-6 ore), oltre a Maggiola, diversi azzurri al via: Francesca Innocenti, Elena Fabiani, Maria Ilaria Fossati, Sara Lavarini, Gastone Barichello e Stefano Montagner, senza dimenticare il primatista mondiale nella categoria M80 dei 100 km (10h40:43 nel 2012 a Seregno), il carpigiano Antonino Caponetto che correrà la 6 ore. L’ultramaratona ha battuto il record di iscrizioni del 2017 (con 106 atleti) e ha raggiunto alla fine quota 162, invece nella staffetta 6-12-24x1 ora ci saranno 25 squadre. La Lupatotissima, organizzata dal Gs Mombocar, renderà omaggio quest’anno a uno dei più grandi ultramaratoneti italiani, Antonio Mazzeo, scomparso il 22 luglio dopo una lunga malattia. Alla sua figura e al suo ricordo indelebile verrà dedicato il Trofeo riservato al vincitore maschile della 24 ore.

