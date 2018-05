Societari Assoluti: parte la corsa agli scudetti

Sabato 5 e domenica 6 maggio si gareggia in 18 sedi per la prima fase regionale, con tanti azzurri attesi su piste e pedane

04 Maggio 2018

Sabato 5 e domenica 6 maggio scatta in 18 sedi la prima prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2018. Quest’anno la manifestazione propone alcune novità: la fase conclusiva si svolgerà il 23-24 giugno, anziché a settembre come nelle precedenti stagioni, e con quattro finali nazionali (Oro, Argento, Bronzo e B). Per molti atleti le gare del weekend saranno l’occasione per l’esordio all’aperto o per tornare in azione dopo le prime uscite. A Palermo è atteso il rientro agonistico di Simona La Mantia (Cus Palermo/Fiamme Gialle), campionessa europea indoor del salto triplo nel 2011, che torna un anno dopo essere diventata mamma. Di nuovo in pista Marcell Jacobs (Atl. Virtus Cr Lucca/Fiamme Oro) nei 100 metri di Campi Bisenzio (Firenze), a pochi giorni dall’exploit del 1° maggio a Palmanova dove ha corso in 10.15 per diventare il sesto italiano di sempre, e anche sui 200 metri. Al femminile, nella località toscana, sui 200 in gara le velociste Irene Siragusa (Esercito), oro alle Universiadi in questa distanza ma attesa pure nei 100 metri, e Anna Bongiorni (Carabinieri). In Piemonte, a Torino, in pedana il martellista Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever) che ha raggiunto la finale ai Mondiali di Londra piazzandosi al decimo posto. A Modena, annunciato il debutto stagionale nei 400 ostacoli della campionessa europea under 23 Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro) che è iscritta anche sui 400 piani. Sempre in Emilia-Romagna da seguire Francesca Bertoni (La Fratellanza 1874 Modena) nei 3000 siepi, l’argento europeo under 20 del triplo Andrea Dallavalle (Atl. Piacenza) e la gara dei 100 ostacoli con Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) e la campionessa continentale under 18 Desola Oki (Fiamme Oro).

Si sdoppia in due sedi la Lombardia, come di consueto: club maschili a Nembro (Bergamo) con la sfida nei 200 tra Federico Cattaneo (Atl. Riccardi Milano 1946), Diego Marani (Atl. Riccardi Milano 1946/Fiamme Gialle) e Davide Manenti (Aeronautica), ma anche quella dei 400 ostacoli che vedrà opposti Lorenzo Vergani (Cus Pro Patria Milano) e Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), mentre Eseosa Fausto Desalu (Interflumina è più Pomì/Fiamme Gialle) sarà al via dei 100 metri. Due campioni europei under 20 della 4x400, Alessandro Sibilio (Atl. Riccardi Milano 1946) e Klaudio Gjetja (Pro Sesto), saranno i protagonisti dei 400 e nel giavellotto Roberto Bertolini (Cento Torri Pavia/Fiamme Oro) torna sulla pedana che lo ha visto lanciare 81,68 nella scorsa stagione. Le donne della Lombardia saranno invece a Bergamo con il previsto debutto della finalista olimpica del salto in alto Desirée Rossit (Fiamme Oro), la velocista Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950 Ispa Group, 100 e 200 metri) e la giavellottista Sara Jemai (Us Sangiorgese/Esercito).

Appuntamento a Caorle (Venezia) per le società del Veneto con l’altista Elena Vallortigara (Assindustria Sport Padova/Carabinieri) dopo il recente 1,94 di Siena e l’ottocentista Yusneysi Santiusti (Assindustria Sport Padova). Una guest star a Ostia (Roma) per la presenza sui 110 ostacoli dello spagnolo Orlando Ortega, argento alle Olimpiadi di Rio, ma anche di azzurre come la primatista italiana Veronica Borsi (Acsi Italia Atletica) nei 100hs e Dariya Derkach (Aeronautica/Acsi Italia Atletica) nel lungo. L’azzurra della staffetta 4x400 Chiara Bazzoni (Esercito) potrebbe scendere in pista a Orvieto (Terni) su 100 e 200 metri. Per i lanci la tricolore del giavellotto Zahra Bani (Cus Cagliari/Fiamme Azzurre) sarà in gara a Cagliari, mentre la discobola Giada Andreutti (Atl. Malignani Libertas Udine) sulla pedana di Udine.

Alla prima prova seguirà la seconda del 26-27 maggio. Le classifiche di società verranno stilate sommando 18 punteggi su 18 diverse gare del programma tecnico. Tricolori in carica sono i campani dell’Enterprise Sport & Service al maschile e le milanesi della Bracco Atletica al femminile. Quest’anno l’atto conclusivo tornerà a Modena con la finale Oro, mentre quella Argento avrà sede a Bergamo, poi Bronzo a Sulmona (AQ) e finale B a Tivoli (RM).

CdS Assoluti 2018 - le sedi della prima prova regionale (5-6 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Siderno (RC); Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Modena; Friuli-Venezia Giulia: Udine; Lazio: Ostia (RM); Liguria: Boissano (SV); Lombardia (uomini): Nembro (BG); Lombardia (donne): Bergamo; Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Selargius (CA); Sicilia: Palermo; Toscana: Campi Bisenzio (FI); Umbria: Orvieto (TR); Veneto: Caorle (VE)

Società ammesse alle Finali del C.d.S. Assoluto su Pista 2018 (previo punteggio di conferma)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it