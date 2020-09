Siragusa doppio stagionale a Kladno

La velocista azzurra seconda nei 100 con 11.38 e terza nei 200 con 23.37 in Repubblica Ceca. Abdelwahed 3:39.69 nei 1500 (terzo)

16 Settembre 2020

Doppio primato stagionale per la velocista Irene Siragusa (Esercito) a Kladno, in Repubblica Ceca. La primatista italiana della 4x100 corre i 100 metri in 11.38 (+1.1) e toglie un centesimo al proprio miglior tempo del 2020. La senese è superata soltanto dall’egiziana Bassant Hemida capace del record nazionale di 11.23, e riesce a lasciarsi alle spalle la francese Carolle Zahi, terza in 11.43. Un’ora e mezzo più tardi, Siragusa torna in pista e si classifica terza nei 200 metri con il tempo di 23.37 (+0.7), anche qui con progresso sullo stagionale di un centesimo, battuta di nuovo dall’egiziana Hemida in grande spolvero (22.91) e dalla ceca Nikola Bendova (23.16). In questa stagione la 27enne allenata da Vanna Radi è salita sul podio agli Assoluti nei 100 e nei 200, in entrambi i casi al secondo posto. Nelle altre gare, terza piazza per Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) che con 3:39.69 nei 1500 metri conferma sostanzialmente i passi in avanti della scorsa settimana a Ostrava (3:39.61) e lotta fino alla fine per il successo con lo spagnolo Kevin Lopez (3:38.35) e il lituano Simas Bertasius (3:38.48), ed è nono Federico Riva (Fiamme Gialle Simoni, 3:49.25). Terzo posto nel disco per la campionessa italiana Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che però resta al di sotto dei propri standard stagionali con la misura di 52,39. Nel giavellotto dominato dalla ceca primatista del mondo Barbora Spotakova (64,34) è settima Carolina Visca (Fiamme Gialle) con la misura di 55,30: di buon livello la sua serie, con altri lanci da 54,37, 54,25 e 53,23. Gianluca Tamberi (Athletic Club 96 Alperia) ottavo nel giavellotto al maschile con 62,29 al primo lancio, poi preferisce abbandonare la gara per un fastidio muscolare.

