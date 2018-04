Seregno: 100 chilometri di tricolore

Nella città lombarda, domenica 15 aprile, si disputano i Campionati Italiani Assoluti e Master sulla distanza

12 Aprile 2018

Appuntamento tricolore domenica 15 aprile a Seregno (Monza e Brianza) con la nona edizione della Cento Chilometri di Seregno che per il secondo anno consecutivo sarà Campionato Italiano Assoluto e Master dei 100 km. La manifestazione è denominata Trofeo Italsilva e organizzata da Comune di Seregno e Runners Desio. Alla distanza “regina” sono affiancate altre due competizioni, una 60 km e una mezza maratona (21,097 km), oltre alla StraSeregno non competitiva da 8 km.

Sono quasi 200 gli atleti finora iscritti alla prova sui 100 chilometri, più di 700 invece le adesioni tenendo conto anche di 60 km e mezza maratona. Spiccano i nomi dei due campioni italiani assoluti in carica della specialità, Marco Menegardi (Bergamo Stars) e Chiara Milanesi (Fò di Pe), nel 2017 vincitori del titolo proprio a Seregno rispettivamente in 7h06:44 e 8h34:43. Iscritti anche Stefano Velatta (Atl. Paratico) e Cristina Pitonzo (GS Maiano), che nella scorsa stagione hanno chiuso al secondo posto, senza dimenticare i vicecampioni italiani assoluti in carica della 24 ore Tiziano Marchesi (Fò di Pe) e Francesca Innocenti (Bergamo Stars) e l’argento tricolore della 100 km nel 2014 Valerio Conori (Gp Corno Giovine), ma anche Ilaria Fossati, ultramaratoneta varesina con un curriculum piuttosto ricco (comprese alcune presenze azzurre, l’ultima agli Europei della 24 ore di Albi nel 2016. Sulla 60 km è attesa al via Lorena Brusamento (Gs Gabbi), vincitrice un anno fa nella stessa gara e campionessa nazionale assoluta in carica della 24 ore di corsa.

La Cento Chilometri di Seregno vivrà il quarto Campionato Italiano Assoluto della distanza sulle proprie strade: le precedenti edizioni risalgono al 2010, 2014 e 2017, mentre il 10 aprile 2016 Seregno ospitò il Campionato Italiano Assoluto dei 50 km su strada. Nel 2012 infine la manifestazione ebbe l’onore di ospitare il Campionato Mondiale dei 100 km.

IL PROGRAMMA - Domenica 15 aprile la 100 chilometri e la 60 chilometri prenderanno il via alle ore 8.00. La gara più lunga prevede un tempo massimo di 14 ore. Per la mezza maratona è prevista la partenza alle ore 9.00, mentre la non competitiva StraSeregno, invece, scatterà alle ore 9.45 e si snoderà su 8 chilometri.

IL PERCORSO - Il tracciato è rappresentato da un anello della lunghezza complessiva di 20 chilometri, da ripetere cinque volte nel caso della prova regina e per tre volte nel caso della 60 chilometri. Si partirà da Via alla Porada, i corridori punteranno quindi verso Cabiate per poi riapprodare a Seregno in zona Ceredo e successivamente, in zona Santa Valeria, nel centro storico e nel quartiere Lazzaretto. Il percorso toccherà poi Carate Brianza, Verano Brianza e Giussano, da dove si farà ritorno a Seregno per giungere al traguardo di Via alla Porada.

Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it