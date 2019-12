Roma: Consiglio Federale 20 dicembre

1 A) 3° Variazione di Bilancio 2019

1 B) Bilancio Preventivo 2020

1 C) Piani Economici 2020

1 D) Linee guida gestione amministrativa CCRR

1 E) Delibera Quadro sul Personale

1 F) Progetto Allenamente 2020

1 G) Centri di allenamento – affidamenti diretti dei servizi organizzativi ed alberghieri per l’anno 2020

1 H) Criteri di partecipazione manifestazioni internazionali 2020

1 I) Premio speciale per Primato Europeo in disciplina non olimpica

1 J) Aggiornamento Calendario Attività 2020

1 K) Assegnazione sedi Campionati Federali 2020

1 L) Termini per tesseramento 15 atleti Società organizzatrici

1 M) Interventi a sostegno delle Società 2020

1 N) Contributi Progetto Indoor 2020

1 O) Norme Runcard

1 P) Tasse di iscrizione ai Campionati Federali

1 Q) Omologazione Primati 2019

1 R) Sanzioni inerenti Calendario Attività

1 S) Progetto EMAF: European Master Athletics Festival

1 T) Assegnazione Onorificenze Sportive

1 U) Regolamento classificazione impianti sportivi

1 V) Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle Associazioni Sportive Affiliate e riaffiliate 2019 e 2020

1 W) Ratifica delle ASD che svolgono attività didattica

1 X) Ratifica delle delibere dei Consigli Regionali per l’anno 2020 in materia di tasse federali 2020

1 Y) Ratifica nuovo Albo Collaudatori

1 Z) Ratifica degli esiti del Corso Istruttori delle Regioni Lazio, Marche e Veneto

1.1) Ratifica dell’esito del Corso Nazionale Allenatori 2018

1.2) Ratifica delibere del Presidente: delibera n.40 del 7 novembre 2019: Planning Campionati 2020 – Aggiornamento; delibera n.41 del 7 novembre 2019: Calendario Attività 2019 – 11° Aggiornamento; delibera n. 42 del 7 novembre 2019: Integrazione progetto 259 – sostegno alle Società sportive per gli anni 2019 e 2020; delibera n. 43 del 27 novembre 2019: Planning Campionati Federali 2020 – 2° aggiornamento; delibera n. 44 del 27 novembre 2019: Approvazione fusione tra la ASD Atletica Arechi Salerno (SA610) e ASD 42Kappa Running Team Salerno (SA614); delibera n.45 del 5 dicembre 2019: Calendario Attività 2019 – 12° aggiornamento; delibera n.46 del 12 dicembre 2019: Approvazione fusione tra la ASD Atletica Recanati (MC007) e ASD Grottini Team (MC034); delibera n.47 del 12 dicembre 2019: Regolamento Agenti/Assistenti degli Atleti; delibera n.48 del 12 dicembre 2019: Proposta di proroga concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Centro Indoor” di atletica leggera al 31 maggio 2019.

2) INFORMATIVE 2 A) Roma 2024

2 B) Assemblea Elettiva 2020

2 C) Rilievi Antitrust

2 D) Rilievi allo Statuto

2 E) Campionati Italiani Assoluti 2020 – La Spezia

2 F) Relazione delle attività del Consiglio giovanile, Young Leader Italia

2 G) Relazione su progetti Ufficio Promozione

2 H) Dati Tesseramento 2019/2020