Road to Modena: si rivede Abdelwahed nelle siepi

A Roma l’azzurro chiude in 8:35.05 nel primo test stagionale sui 3000 siepi, verso la Festa dell’Endurance del prossimo weekend

11 Ottobre 2020

Prima uscita dell’anno nei 3000 siepi per l’azzurro Ahmed Abdelwahed. Il tricolore assoluto in carica e finalista europeo della specialità si mette alla prova a Roma, dove completa la gara in 8:35.05 sulla pista dello stadio Paolo Rosi. Quando manca una settimana alla Festa dell’Endurance di Modena (17-18 ottobre), che assegnerà i titoli nazionali di mezzofondo e marcia, il 24enne delle Fiamme Gialle si porta quindi al secondo posto nelle liste italiane di questa stagione guidate dal veneto Leonardo Feletto, sceso un mese fa a 8:28.33, e davanti al bronzo continentale Yohanes Chiappinelli, 8:35.17 in agosto al meeting finlandese di Turku. Ed è il quinto tempo in carriera, a nove secondi dal personale di 8:26.02 realizzato nel 2018 dal romano Abdelwahed, che nelle scorse settimane si è migliorato sulle distanze piane: nei 1500 metri, con 3:39.61 all’inizio di settembre a Ostrava, in Repubblica Ceca, e poi nei 5000 portandosi a 13:56.55 nel test del 2 ottobre a Zogno, in provincia di Bergamo.

