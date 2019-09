Rieti, annullato il Meeting 2019

03 Settembre 2019

Anche in questa stagione non si terrà il Meeting di Rieti, in programma nel calendario della FIDAL e della EA per domenica 8 settembre. La notizia dell’annullamento dell’edizione 2019 è arrivata dallo storico patron della manifestazione Sandro Giovannelli. Il meeting dello stadio Guidobaldi, culla di otto record del mondo, si era tenuto ininterrottamente per 45 edizioni dal 1971 al 2015 ed è stato annullato negli ultimi tre anni.

