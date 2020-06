Pronti a ripartire, il video delle Fiamme Oro

Il messaggio degli atleti della Polizia di Stato per la ripresa della stagione agonistica: “Verso un futuro pieno di speranza”

13 Giugno 2020

Abbiamo resistito e ora siamo pronti a rialzare lo sguardo verso un futuro pieno di speranza. È questo, in sintesi, il messaggio che le Fiamme Oro Padova, in collaborazione con l’Orto botanico dell’Università di Padova, vogliono inviare al Paese che sta ripartendo dopo la tempesta del Covid-19. Ma si sa, le immagini valgono più di mille parole, e per questa ragione la squadra della Polizia di Stato ha realizzato un breve e suggestivo video.



Lo scenario della clip è appunto l’Orto botanico dell’Università degli Studi di Padova, dal 1997 inserito nella World Heritage List e tra i primi siti culturali del Veneto a riaprire i suoi percorsi il 22 maggio con la manifestazione “Risvegli”. In questo ambiente, in cui la natura esplode in tutta la sua potenza, anche i portacolori delle Fiamme Oro hanno voluto mostrare le loro abilità.

