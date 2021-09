Pistoia, inaugurata la nuova pista

La cerimonia con il presidente FIDAL Stefano Mei, il sindaco Alessandro Tomasi e la sprinter Irene Siragusa

11 Settembre 2021

Cambio di look per il campo scuola di Pistoia. Stamattina è stato tagliato il nastro della nuova pista azzurra a otto corsie e delle nuove pedane, inaugurate nel pomeriggio con le gare dei Campionati regionali allievi. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della FIDAL Stefano Mei, accolto dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi: “Questa giornata una festa per tutti, Pistoia può finalmente contare su una pista completamente nuova – le parole del primo cittadino - Per me è un’emozione restituire questo impianto alla città, agli sportivi e soprattutto agli studenti, ai ragazzi e ai bambini che potranno tornare in un campo scuola rinnovato”. Insieme alle autorità locali, al consigliere federale Alessio Piscini, al presidente di FIDAL Toscana Alessandro Alberti e al n.1 della Pistoiatletica 1983 Gianluca Fini che gestirà l’impianto, è stata ospite dell’inaugurazione anche la sprinter azzurra Irene Siragusa (Esercito), primatista italiana della staffetta 4x100.

