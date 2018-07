Pietro Riva quarto a Castelbuono

Il 22enne delle Fiamme Oro ai piedi del podio, interamente africano nella classica gara su strada siciliana arrivata all’edizione numero 93, con la vittoria del burundese Nzikwinkunda

26 Luglio 2018

Un podio tutto africano anche quest’anno al 93° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono. La tradizionale corsa su strada di 11, 340 chilometri nella cittadina palermitana vede il successo di un atleta del Burundi per la prima volta: Onesphore Nzikwinkunda (Atl. Casone Noceto), che si porta al comando nella discesa al settimo dei dieci giri previsti e poi allunga nel successivo tratto in salita per conquistare la grande classica del borgo siciliano. Alla fine il crono del leader è di 34:54 con undici secondi di vantaggio nei confronti dell’eritreo Ghirmay Ghebreslassie (35:05), campione mondiale di maratona nel 2015 e vincitore della 42,195 km di New York nel 2016.

Nella “cursa i sant’Anna”, che vanta 106 anni di storia ed è la tradizionale appendice della processione della santa patrona, terzo invece il keniano Nicholas Kosimbei (35:15), protagonista nelle fasi centrali della gara. Alle loro spalle si mette in evidenza il giovane azzurro Pietro Riva. Il 21enne piemontese delle Fiamme Oro chiude al quarto posto in 35:29 sull’impegnativo percorso di Castelbuono per ribadire il suo buon momento di forma, dopo il recente primato personale nei 5000 metri su pista (13:48.95 sabato scorso nel meeting belga di Heusden), nonostante qualche difficoltà nel finale. Più dietro gli altri, con il keniano James Kibet (35:59) in quinta posizione e Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto) sesto in 36:11, poi settimo il 22enne Alessandro Giacobazzi (La Fratellanza 1874 Modena) in 36:56. Per il keniano Ezekiel Kemboi, pluricampione olimpico e mondiale dei 3000 siepi, c’è quindi il decimo posto con 37:17 preceduto dall’ugandese Anthony Ayeko (Toscana Atl. Futura, 36:57) e dal siciliano Alessio Terrasi (Gp Parco Alpi Apuane, 37:00).

