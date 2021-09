Oderzo, sfida tra otto nazioni europee

Sabato il Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20 sulle strade della cittadina trevigiana: ospite d’onore il campione olimpico della 20 km di marcia Massimo Stano

01 Settembre 2021

L’Europa torna in passerella a Oderzo. Otto nazionali saranno al via della quarta edizione del Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20, rassegna di corsa su strada in programma sabato 4 settembre nel centro storico della cittadina trevigiana. Oltre all’Italia, sfileranno nella centralissima Piazza Grande i team under 20 di Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia e Svezia. Le limitazioni agli spostamenti imposte dalla pandemia rendono al momento incerta la presenza di Macedonia e Moldova, che alla fine potrebbero portare a dieci le nazionali in gara. - QUI GLI AZZURRINI CONVOCATI

Per quest’anno, proprio a causa dell’emergenza sanitaria, il Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20 - presentato a Palazzo Giacomelli a Treviso - ha abbandonato la tradizionale data del 1° maggio per andare a posizionarsi nella seconda metà della stagione. Si correrà nel tardo pomeriggio: la prova maschile (partenza alle 19) sarà sui 10 km; quella femminile (start alle 20) sui 5 km. Ad aprire la manifestazione una gara di staffette giovanili. Rinviata invece al 1° maggio 2022 la classica Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, gara per atleti di livello assoluto di cui il Trofeo Opitergium, sin dal debutto, rappresentava il prologo.

Nato nel 2017 per offrire un’occasione di confronto sportivo e di interscambio culturale ai giovani atleti europei, il Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20 è progressivamente cresciuto, passando dalle sette nazioni al via dell’edizione inaugurale alle 15 che hanno animato l’edizione 2019. A Oderzo i partecipanti troveranno ad attenderli anche una medaglia d’oro olimpica: quella di Massimo Stano, l’atleta delle Fiamme Oro vincitore della 20 km di marcia nella recente rassegna a cinque cerchi. Sarà lui l’ospite d’onore di un appuntamento che promette emozioni.

“Quando la Federazione ci ha proposto la data del 4 settembre, del tutto atipica per Oderzo, abbiamo deciso di cogliere ugualmente l’occasione: sarà un’edizione diversa da tutte le altre, mancherà ad esempio il coinvolgimento del mondo scolastico, ma l’importante era esserci, riannodare quel filo che l’anno scorso era stato interrotto dalla pandemia – dice la presidente della Nuova Atletica Tre Comuni, Francesca Ginaldi - l’evento è anche aperto a nuove prospettive: non escludo ad esempio che in futuro possa diventare una manifestazione itinerante per valorizzare luoghi diversi della provincia. Confermo invece che la Corsa Internazionale Città Archeologica, a cui la rassegna giovanile era tradizionalmente abbinata, tornerà a Oderzo il 1° maggio del prossimo anno”.

Ad impreziosire l’edizione 2021, e a conferma della qualità organizzativa dell’evento, anche il riconoscimento di World Athletics che ha concesso alla manifestazione trevigiana la qualifica di “Label Race 2021”. Un’etichetta di prestigio per un evento che dalla “piccola” Oderzo punta a conquistare l’Europa. La manifestazione avrà anche il sostegno di Assindustria Venetocentro nel quadro del nuovo accordo di collaborazione che coinvolge le società Atl-Etica San Vendemiano e Assindustria Sport.

“Grazie ad Atl-Etica, con la presidente Enza Doimo, e a Nuova Atletica Tre Comuni, con la presidente Francesca Ginaldi, per essere riusciti a portare a successo, in un periodo così difficile per le manifestazioni sportive, l’European Road Race Under 20 – commenta Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro e Assindustria Sport -. Assindustria Venetocentro, e io personalmente, consideriamo lo sport come un fattore essenziale per lo sviluppo civile e sociale di una comunità di cui le imprese sono parte attiva. Il sostegno alle attività sportive e in particolare a quelle amatoriali rivolte ai giovani non è solo una pur giusta azione di responsabilità sociale, sentita e praticata da moltissimi imprenditori. Lo sport e la pratica sportiva fanno riferimento a molti dei valori che appartengono anche all’impresa: impegno, passione, merito, competenza, lavoro di squadra. Ed è anche per questo che sosteniamo queste iniziative e ci riconosciamo nei valori che le ispirano. E’ quindi un investimento per il futuro, per una crescita fisica, psicologica e valoriale delle generazioni più giovani e poi nella pratica di ciascuno nel corso della propria vita. Anche per questo, siamo l’unica Associazione industriale italiana a poter vantare una società sportiva, Assindustria Sport appunto, che è protagonista nel territorio e a livello nazionale. Un’esperienza nata a Padova e che ora con Assindustria Venetocentro vogliamo portare anche nel Trevigiano, terra di eccellenti atleti e di esperienze rilevanti nella promozione della pratica sportiva, promosse e sostenute molto spesso dagli imprenditori. Questa European Road Race Under 20 è un altro importante segnale di ripresa e ripartenza che sosteniamo con convinzione”.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio, il vicepresidente federale Sergio Baldo, il presidente del Comitato provinciale della FIDAL, Dino Brunello, e il consigliere regionale Vito Vittorio, intervenuto in rappresentanza del presidente del Comitato veneto Francesco Uguagliati.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it