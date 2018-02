Mondiali Indoor: anche la Borsi a Birmingham

La primatista italiana assoluta dei 60hs prenderà parte alla spedizione azzurra per la rassegna iridata

21 Febbraio 2018

Si aggiunge un altro nome nell'elenco degli azzurri in partenza per i Campionati del Mondo Indoor di Birmingham (1-4 marzo). E' quello della primatista italiana dei 60hs Veronica Borsi che, in virtù dell'8.19 con cui domenica scorsa ha conquistato la vittoria agli Assoluti Indoor di Ancona, è rientrata nel meccanismo dei target numbers ed è stata, quindi, invitata a partecipare dalla IAAF alla rassegna iridata in sala. La Borsi, trentenne da quest'anno tornata in forza alle capitoline dell'ACSI Italia Atletica, si è messa al collo la medaglia d'argento agli Europei Indoor di Goteborg 2013, stagione che poi l'avrebbe rivista riscrivere anche il record nazionale dei 100hs con 12.76. A questo punto, la squadra italiana sarà composta da 11 elementi: 7 donne e 4 uomini.

CAMPIONATI MONDIALI INDOOR 2018

Birmingham, 1-4 marzo

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI/Men

triplo/TJ: Fabrizio Donato (Fiamme Gialle)

60hs: Paolo Dal Molin (Fiamme Oro Padova)

60hs: Hassane Fofana (Fiamme Oro Padova)

3000m: Yassin Bouih (Fiamme Gialle)

DONNE/Women

60m: Anna Bongiorni (Carabinieri)

60hs: Veronica Borsi (ACSI Italia Atletica)

400m/4x400: Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova)

400m/4x400: Raphaela Lukudo (Esercito)

4x400: Chiara Bazzoni (Esercito)

Marta Milani (Esercito)

Maria Enrica Spacca (Carabinieri)

