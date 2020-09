Molfetta, festa giovane con Musci e Pavan

Il padrone di casa sfiora il primato italiano U20 con il peso dei grandi (18,65), l'altra 2001 cresce di un centimetro nell'alto (1,84). Sibilio batte Aceti nei 400. Inaugurato il nuovo impianto

25 Settembre 2020

Bella serata per il Meeting Nazionale Città di Molfetta, in provincia di Bari, con l’inaugurazione del nuovo stadio Mario Saverio Cozzoli. Otto corsie azzurre, tribuna coperta da mille posti e l’entusiasmo del pubblico ad applaudire tanti protagonisti dell’atletica italiana, nel rispetto delle attuali norme. Giovani di nuovo in primo piano con il beniamino di casa Carmelo Musci (Fiamme Gialle) che spedisce il peso dei “grandi” a 18,65 e così il gigante di Bisceglie, cresciuto nella società locale Aden Exprivia Molfetta, sfiora il suo record italiano under 20 di 18,71. Nell’alto la 19enne Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova), fresca di titolo tricolore juniores, supera 1,84 migliorandosi di un centimetro e c’è il progresso anche di Nicole Romani (La Fratellanza 1874 Modena) con 1,80.

Sulla pedana del triplo ancora in forma Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle). Al secondo salto il ventenne piacentino atterra a 16,66 anche se con troppo vento a favore (+2.7), poco distante dal primato stagionale di 16,79 mentre è secondo Daniele Greco (Fiamme Oro): 15,73 (+4.5) per il salentino, ex campione europeo indoor. Sfida tra azzurri sui 400 e conferma il suo buon momento Alessandro Sibilio. Il 21enne partenopeo delle Fiamme Gialle si prende il successo in 46.52, a soli quattro centesimi dal proprio limite, dopo aver conquistato il titolo italiano promesse dei 400hs nello scorso weekend. Alle sue spalle Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) con 46.82, in chiusura di una lunga stagione in cui si è migliorato più volte. Terzo lo junior Riccardo Meli (Cus Palermo) in 47.34, a pochi giorni dalla sua prima discesa “sub 47” nella rassegna tricolore di categoria a Grosseto, davanti al bronzo europeo under 23 Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia), 47.56. Di buon livello anche la gara del giavellotto con il 77,67 del milanese Roberto Bertolini (Fiamme Oro) per avere la meglio nei confronti del salernitano Roberto Orlando (Atl. Virtus Cr Lucca), secondo a 75,21, e di Mauro Fraresso (Fiamme Gialle, 70,25).

Vento contrario invece sul rettilineo principale: nei 200 metri la campionessa nazionale promesse Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) prevale in 24.81 (-2.6). Presente al meeting, ma preferisce non prendere il via per un lieve fastidio muscolare Dalia Kaddari (Fiamme Oro), salita alla ribalta nelle ultime settimane con il tricolore assoluto e il primato italiano under 20. Al maschile si corrono i 100 nel rettilineo opposto, ma per un imprevisto al cronometraggio i tempi sono manuali con 10.1 (+4.7) per Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) e 10.2 di Nicholas Artuso (Fiamme Gialle). La ripetizione della gara viene poi annullata a causa della pioggia che bagna la pista alla fine del meeting. Nei 100 ostacoli 13.92 (-4.1) per Desola Oki (Fiamme Oro), sui 400hs la junior Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) con 59.33 precede Rebecca Sartori (Fiamme Oro, 59.90). Rientra l’ex tricolore assoluta degli 800 metri Irene Baldessari (Esercito) in 2:08.56 dopo un infortunio, seguita dalla compagna di club Giulia Aprile (Esercito, 2:09.78). Nel triplo Francesca Lanciano (Alteratletica Locorotondo) con 13,00 (+1.7) riesce a sconfiggere la campionessa italiana Dariya Derkach (Aeronautica), 12,93 (+3.2).

A tenere a battesimo il nuovo stadio, il presidente della FIDAL Alfio Giomi per sottolineare che “questo impianto ha un futuro, perché qui si respira atletica e oltre alla struttura c’è anche un’anima, in un territorio importante, pronto ad accogliere i giovani e tutti coloro che si vorranno avvicinare a questo sport”, e il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, figlio del dirigente molfettano a cui è dedicato l’impianto, insieme a Giacomo Leone, presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, e a Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta. Per l’occasione è stato proiettato anche un videomessaggio di Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri.

l.c.

