Mezzofondo, maratona, montagna: i raduni

I convocati per gli stage azzurri di agosto-settembre. I maratoneti Faniel, La Rosa e Rachik a Sankt Moritz (Svizzera), Dossena a Livigno, Straneo, Epis ed El Fathaoui a Sestriere, Meucci a Rivisondoli

05 Agosto 2020

Tempo di raduni per il mezzofondo, la maratona e la montagna. Con il supporto dello staff tecnico e fisioterapico federale, gli azzurri si preparano in altura per gli eventi dei prossimi mesi, in calendario in questa particolare stagione 2020. È già iniziato lunedì a Sestriere lo stage degli specialisti di corsa in montagna e comincia giovedì quello dei mezzofondisti e maratoneti, tra cui la primatista italiana dei 42,195 km Valeria Straneo (Laguna Running), l’azzurra di Doha Giovanna Epis (Carabinieri) e la novità Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva). Al via giovedì anche il raduno di Livigno (Sondrio) con il primatista italiano dei 10.000 Yeman Crippa (Fiamme Oro) che scenderà dall’altura alla vigilia dei 5000 di Montecarlo del 14 agosto per poi tornare in quota per una seconda tranche di allenamenti. Sempre da giovedì il recordman di maratona Eyob Faniel è in Svizzera, a Sankt Moritz, insieme all’altro campione europeo a squadre Stefano La Rosa (Carabinieri) e nella stessa località elvetica arriva il 10 agosto Yassine Rachik (Fiamme Oro), invece si allena a Livigno da sabato 8 Sara Dossena (101 Running). Dopo Ferragosto, il 17, inizia lo stage del campione europeo 2014 di maratona Daniele Meucci in Abruzzo a Rivisondoli (L’Aquila).

Montagna. Sestriere (Torino, dal 3 al 22 agosto) - Henri Aymonod (Sportification), Gabriele Bacchion (La Recastello Radici Group), Barbara Bani (FreeZone), Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo), Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana), Gaia Colli (Atl. Valle Brembana), Bernard Dematteis (Sportification), Martin Dematteis (Sportification), Gloria Giudici (FreeZone), Luca Merli (Atletica Valchiese), Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), Alessia Scaini (Atl. Saluzzo), Alberto Vender (Atletica Valchiese).

Mezzofondo/maratona. Sestriere (Torino, dal 6 agosto al 2 settembre) - Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle), Maria Chiara Cascavilla (La Fratellanza 1874 Modena), Ludovica Cavalli (Bracco Atletica), Lorenzo Dini (Fiamme Gialle), Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva), Giovanna Epis (Carabinieri), Sergiy Polikarpenko (Carabinieri), Pasquale Selvarolo (Casone Noceto), Valeria Straneo (Laguna Running), Federica Sugamiele (Caivano Runners), Osama Zoghlami (Aeronautica).

Mezzofondo. Livigno (Sondrio, dal 6 agosto al 4 settembre) - Mohad Abdikadar (Aeronautica), Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), Yeman Crippa (Fiamme Oro).

Maratona. Sankt Moritz (Svizzera). Dal 6 al 29 agosto: Eyob Faniel (Fiamme Oro), Stefano La Rosa (Carabinieri); dal 10 agosto al 6 settembre: Yassine Rachik (Fiamme Oro).

Maratona. Livigno (Sondrio, dall’8 al 30 agosto) - Sara Dossena (101 Running).

Maratona. Rivisondoli (L’Aquila, dal 17 agosto al 5 settembre) - Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro), Daniele Meucci (Esercito).

