Mennea Day, edizione 2020

Torna l’appuntamento dedicato al ricordo del primato del mondo dei 200 metri: un 19.72 che ha fatto la storia dell’atletica. Un evento il 12 settembre nella sua Barletta, gare in molte regioni italiane

26 Agosto 2020

L’Italia dell’atletica torna a celebrare Pietro Mennea nel ricordo del leggendario 19.72 di Città del Messico sui 200 metri. Quell’indimenticabile impresa, alle Universiadi del 1979, è ancora nella memoria degli sportivi: tuttora primato europeo del mezzo giro di pista e a lungo record del mondo. A sette anni dalla prematura scomparsa della Freccia del Sud nel 2013, si rinnova l’appuntamento con il Mennea Day. Nella data dell’anniversario, il 12 settembre, ma anche successivamente.

In questa stagione lo slittamento del calendario, a causa dell’emergenza sanitaria, ha concentrato una serie di manifestazioni a metà settembre: dalla rassegna tricolore allievi a quella juniores e promesse, al Golden Gala. L’evento nel nome del grande campione potrà quindi essere posticipato, da chi lo organizza nelle varie località, per continuare la sua tradizione. Una giornata dedicata ai 200 metri aperti a tutti e ai valori che l’oro olimpico di Mosca 1980 ha saputo incarnare e trasmettere dentro e fuori le piste: onestà, abnegazione, rispetto per se stesso e per gli avversari. Valori che dopo il ritiro dall’attività agonistica portarono alla nascita della Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione votata alle iniziative di solidarietà sociale.

Tra le manifestazioni già fissate in calendario, il 12 settembre a Barletta, città natale di Mennea, sul corso principale dove sarà montata una pista di sei corsie e lunga 80 metri, con gare per giovanissimi dai 6 anni (esordienti sui 50 metri) ai 15 anni (ragazzi e cadetti sui 60 metri). Nello stesso giorno previsti tre appuntamenti in Sicilia: a Catania, Enna e Palermo. In precedenza, l’11 settembre, il Mennea Day si svolgerà a Mereto di Tomba (Udine) mentre il 13 settembre a San Biagio di Callalta (Treviso). Da segnare poi la data del 23 settembre a Roma, allo stadio delle Terme di Caracalla, e a Casalmaggiore (Cremona). Per il Mennea Day di Civitanova Marche (Macerata) è stato scelto il 18 ottobre. Altre sedi potranno aggiungersi nelle prossime settimane.

Per il supporto e il coordinamento sull'iniziativa è possibile scrivere a menneaday@fidal.it - presidenza2@fidal.it

A questo LINK sono disponibili per il download tutti i materiali grafici da utilizzare per il Mennea Day 2020.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it