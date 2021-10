Master: Catania tricolore nel weekend

Da venerdì a domenica i Campionati Italiani over 35 per prove multiple, 10.000 metri e staffette

06 Ottobre 2021

È tutto pronto per i Campionati Italiani Master di prove multiple, 10.000 metri e staffette in programma da venerdì 8 a domenica 10 ottobre al campo della cittadella universitaria di Catania, organizzati e promossi dal Comitato regionale FIDAL Sicilia e dalla società Scuola di Atletica Leggera Catania. La manifestazione è stata presentata nella Sala Giunta del Comune di Catania alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, dell’assessore allo Sport Sergio Parisi, del consigliere e referente master della FIDAL Sicilia Gianfranco Belluomo, del responsabile organizzativo Giuseppe Sciuto, del vicepresidente EMA Gerardo Vaiani Lisi, del vicepresidente vicario CONI Sicilia Enzo Falzone e della coordinatrice generale del comitato promotore Europei 2023 Alessia Belluomo.

In programma anche il raduno per atleti master che si svolgerà a Nicolosi (Catania), dal 5 al 7 ottobre, e un importante convegno (giovedì 7) nel quale interverranno, tra gli altri, Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra in trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, sul tema “La partenza dai blocchi, analisi tecnica e biomeccanica”, e Gaspare Polizzi, fiduciario tecnico FIDAL Sicilia, su “Aspetti metodologici nel mezzofondo prolungato in atleti di elevata qualificazione”. Sarà un’occasione di confronto per comprendere meglio le metodologie di allenamento e preparazione atletica in particolare della categoria master. Al convegno hanno già aderito oltre cento tecnici, provenienti da tutte le regioni italiane.

Il weekend sulla pista dello storico Cus Catania sarà il momento per far conoscere ancora di più l’atletica master in Sicilia, terra che ha visto fiorire numerosi campioni e ha dato i natali a molti allenatori di livello internazionale e olimpico. Sarà una bella occasione per vivere pienamente lo sport e dimostrare quanto sia importante per qualunque età. Dopo le difficoltà della pandemia è necessario ripartire e riportare gli atleti in campo, infondendo spirito di coesione, confronto e sana competizione.

