Marcia nuziale per Antonella Palmisano

L'azzurra, bronzo mondiale ed europeo della 20km, oggi si è unita in matrimonio a Mottola con l'ex cinquantista Lorenzo Dessi

22 Settembre 2018

Il gran giorno è arrivato. Fiori d'arancio per Antonella Palmisano e Lorenzo Dessi. La marciatrice azzurra, medaglia di bronzo mondiale ed europea della 20km, oggi ha pronunciato il fatidico sì nella sua Mottola, in provincia di Taranto. La proposta di matrimonio di Lorenzo, ex specialista della 50km, era avvenuta due anni fa con tanto di tappeto rosso, anello e mazzo di fiori all'aeroporto di Fiumicino dopo che Antonella era appena rientrata dalle Olimpiadi di Rio che l'avevano vista al quarto posto.

Ad accompagnare la 27enne pugliese all'altare è stato papà Carmine, mentre il vestito da sposa è stata cucito da mamma Maria, ovvero colei che da sempre realizza il caratteristico fermaglio colorato che la marciatrice con il fiore in testa indossa in gara.

A festeggiare i due novelli sposi Patrizio Parcesepe, coach della Palmisano e guida tecnica del "ParceTeam" che è sbarcato in Puglia al completo con Massimo Stano, Francesco Fortunato, Andrea Agrusti e Mariavittoria Becchetti. Non potevano mancare tanti i compagni delle Fiamme Gialle, club sia di Antonella che di Lorenzo, a partire dal bronzo olimpico della 20km Elisa Rigaudo affiancata da Marco De Luca, Giorgio Rubino e Claudio Licciardello. Ora la coppia, dopo il tradizionale banchetto in masseria, ha già le valigie pronte per il viaggio di nozze: destinazione Kenya.

Ad Antonella e Lorenzo le più vive felicitazioni da parte del presidente FIDAL Alfio Giomi e da tutto il mondo dell'atletica italiana per un armonioso percorso di vita insieme.

a.g.

