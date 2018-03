Marcia: Caracalla per i titoli della 20 km

Domenica la rassegna nel ricordo di Cristiana Pellino verso gli appuntamenti internazionali di Taicang e Berlino. Esordio di Rubino nella sua specialità, Trapletti per la conferma tricolore

02 Marzo 2018

Lo scenario è quello incantevole delle Terme di Caracalla, teatro due anni fa di una splendida edizione dei Campionati del Mondo di marcia a squadre. Il tacco e punta tricolore si ritrova domenica in uno dei viali più suggestivi del centro di Roma per i Campionati Italiani di marcia, ospitati dalla Capitale dopo tre edizioni consecutive a Cassino. L’organizzazione è a cura della Kronos Roma e la giornata metterà in palio i titoli nazionali individuali nella 20 km, maschile e femminile, e nelle categorie junior e promesse. Non solo: spazio anche al Campionato Italiano di Società allievi e allieve (10 km) e al Criterium nazionale cadetti (6 km) e cadette (4 km). A margine anche il trofeo regionale Fulvio Villa per ragazzi ed esordienti e la staffetta di marcia per gli allievi delle scuole di atletica del CR Lazio. La rassegna tricolore è una tappa importante in vista dei Campionati del Mondo a squadre di Taicang, in Cina (5-6 maggio), e degli Europei di Berlino (7-12 agosto). Ma sarà anche l’occasione per ricordare l’ex marciatrice azzurra Cristiana Pellino, scomparsa prematuramente a 47 anni la scorsa settimana e da sempre molto legata al club organizzatore. Inoltre, alla vincitrice della 20 km assoluta sarà assegnato il “Trofeo Annarita Sidoti”, andato lo scorso anno a Valentina Trapletti (Esercito), che potrebbe essere al via domenica per bissare il titolo, insidiata da Eleonora Dominici (Acsi Italia Atletica). Al maschile, da seguire il confronto tra alcuni dei migliori specialisti: da Giorgio Rubino (Fiamme Gialle) a Matteo Giupponi (Carabinieri), da Massimo Stano (Fiamme Oro) a Federico Tontodonati (Aeronautica).

UOMINI - È la terza uscita dell’anno per Giorgio Rubino: dopo aver vinto nei 35 km a Grosseto (2h30:51), l’azzurro è volato in Nuovo Messico per tre settimane di allenamento in altura ad Albuquerque (USA) ed è rientrato in Europa con il sesto posto sui 3000 di marcia al coperto al Muller Indoor Grand Prix di Glasgow (11:38.25). Quella di Caracalla, dunque, è la prima uscita sulla 20 km per il marciatore bronzo mondiale di Berlino 2009, tornato competitivo su scala internazionale lo scorso anno con l’ottavo posto in Coppa Europa e il sedicesimo ai Mondiali di Londra. Il 31enne romano delle Fiamme Gialle, già selezionato per Taicang, avrà di fronte un parterre di avversari di qualità, pur in assenza di Marco De Luca e del campione uscente Francesco Fortunato.

Annunciati al via l'ottavo della 20 km dei Giochi di Rio Matteo Giupponi (Carabinieri), il tricolore 2015 Massimo Stano (Fiamme Oro) e quello del 2016 Federico Tontodonati (Aeronautica), parte integrante della squadra che lo scorso anno fu argento in Coppa Europa a Podebrady nella 50 km insieme ad altri due specialisti che ritroverà domenica: l’azzurro di Londra, Michele Antonelli (Aeronautica) e Andrea Agrusti (I Guerrieri del Pavone). Tra gli iscritti anche il secondo degli Assoluti indoor di Ancona sui 5000 di marcia Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia), il campione italiano della 50 km Stefano Chiesa (Atl. Cento Torri Pavia), il tricolore promesse in carica della 20 km Gianluca Picchiottino (Atl. Libertas Runners Livorno), l'azzurrino quarto agli Europei U20 di Grosseto, Giacomo Brandi (Atl. Avis Macerata). Tra gli junior, con Matteo Gallo convocato a Nantes per il triangolare giovanile Italia-Francia-Germania, a vantare il miglior accredito è Nicolas Fanelli (Atl. Amatori Cisternino), ma attenzione all’esordio sulla distanza dell’ex allievo Riccardo Orsoni (Cus Parma).

DONNE - Antonella Palmisano, dopo il titolo agli Assoluti indoor di Ancona nei 3000, guarda già a Taicang e non sarà tra le pretendenti per il titolo. A partire con i favori del pronostico Valentina Trapletti, la 32enne dell'Esercito quindicesima nel 2017 ai Mondiali di Londra con il primato personale di 1h30:35 (che le vale già come standard per gli Europei di Berlino). Dal Nuovo Messico al Messico: dopo le tre settimane di raduno federale ad Albuquerque, la milanese ha esordito domenica a Monterrey chiudendo al quinto posto la 20km del Memorial Jerzy Hausleber in 1h36:18, in condizioni ambientali tutt’altro che ideali a causa del caldo umido, e potrebbe essere nuovamente al via anche per testare le reazioni al periodo di altura. La rivale più accreditata per strapparle il quarto titolo in carriera nella 20 km, il secondo consecutivo (prevalse un anno fa a Cassino in 1h33:45), è la 21enne romana Eleonora Dominici (Acsi Italia Atletica), quinta nella scorsa estata agli Europei under 23 e seconda due settimane fa agli Assoluti di Ancona nei 3000 alle spalle della Palmisano, in pole per il titolo promesse. Attenzione anche a Nicole Colombi (Atl. Brescia 1950), seconda nella scorsa edizione a Cassino e prima tra le under 23, a Martina Ansaldi (Atl. Brescia 1950) e alla 35enne Adelaide Sansoni (Quercia Trentingrana). Nella gara juniores ai nastri di partenza la tricolore indoor Andrada Lacatus (Pbm Bovisio Masciago) e la campionessa under 18 su pista Alessia Mastronicola (Alteratletica Locorotondo).

Nazareno Orlandi

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it