Lutto per la scomparsa di Alessia Andreatta

04 Dicembre 2021

L’atletica italiana si unisce al cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Alessia Andreatta. A soli trent’anni di età, la maggioranza dei quali passati in pista come atleta nell’Ataf Trento Pool e nell’Atletica Clarina Trentino e poi come collaboratrice, è venuta a mancare giovedì a Trento per un terribile incidente stradale. Alla famiglia va l’ideale abbraccio del presidente FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana.

