Le startlists del Golden Gala di Firenze

Giovedì dalle 18.45 la terza tappa della Wanda Diamond League: tutti i più attesi, le corsie, i passaggi e le progressioni. DIRETTA TV su Rai 3 dalle 20 alle 22

09 Giugno 2021

La serata delle stelle. È tutto pronto a Firenze per il Golden Gala Pietro Mennea, edizione numero 41, per la prima volta all’Asics Firenze Marathon Stadium. Lo spettacolo della terza tappa della Wanda Diamond League comincia giovedì alle 18:45 con il lancio del disco femminile, animato dalla cubana campionessa del mondo Yaime Perez e dalla croata oro olimpico Sandra Perkovic. Come in tutti i lanci e nei salti in estensione, il nuovo regolamento prevede un format con cinque turni per tutti e poi una finale con i soli tre atleti migliori: è il turno che decreta il vincitore a prescindere dalle prestazioni ottenute in precedenza. Alle 19:30 inizia la sfida dell’asta femminile, anche qui con il duello tra la campionessa olimpica (la greca Katerina Stefanidi) e la campionessa mondiale (la russa Anzhelika Sidorova, Ana). Dalle 19:45 il peso maschile: fari sul bronzo olimpico Tom Walsh (Nuova Zelanda), sul campione d’Europa Michal Haratyk (Polonia) e sul fiorentino Leonardo Fabbri. Al via la diretta tv dalle 20 su Rai 3: la prima gara in pista (alle 20:03) sono i 400 ostacoli al femminile che lanciano l’olandese Femke Bol. L’alto uomini dalle 20:10: Gianmarco Tamberi in pedana con il campione del mondo Mutaz Barshim (Qatar), il leader mondiale stagionale Ilya Ivanyuk (Ana), l’oro europeo indoor Maksim Nedasekau (Bielorussia). Alle 20:13 i 400 maschili: in azione l’argento mondiale Anthony Zambrano (Colombia), corsia 2 per Vladimir Aceti, 6 per Davide Re, 7 per Edoardo Scotti. I 3000 siepi uomini scattano alle 20:20, in pole il campione olimpico Conseslus Kipruto (Kenya), il marocchino Soufiane El Bakkali e l’etiope leader stagionale Bikila Tadese Takele.



Dalle 20:42 i 100 ostacoli con la portoricana capolista mondiale 2021 Jasmine Camacho-Quinn: alla sua destra, in sesta corsia, l’azzurra Luminosa Bogliolo. Poco dopo, alle 20:50, prende il via la gara del salto in lungo con l’oro mondiale Malaika Mihambo (Germania), la campionessa europea indoor Maryna Bekh-Romanchuk (Ucraina) e l’azzurra Larissa Iapichino. L’ora dei 110hs scocca alle 20:55: da seguire soprattutto l’olimpionico giamaicano Omar McLeod e il francese campione d’Europa Pascal Martinot-Lagarde (Francia), con Paolo Dal Molin in seconda corsia. Alle 21:05 i 1500 con l’olandese campionessa del mondo Sifan Hassan, l’olimpionica Faith Kipyegon (Kenya) e la britannica Laura Muir. Le sprinter dei 200 vanno sui blocchi alle 21:15: spicca la presenza dell’oro mondiale Dina Asher-Smith, con l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou e l’olandese Dafne Schippers. Alle 21:23 una delle gare più attese, i 5000 metri al maschile, con l’ugandese primatista del mondo Joshua Cheptegei, il norvegese Jakob Ingebrigtsen e l’azzurro Yeman Crippa. Chiusura con i 100 metri maschili, alle 21:48: Akani Simbine (Sudafrica) incontra l’ivoriano Arthur Cissé e lo statunitense Michael Rodgers.

PASSAGGI E PROGRESSIONI - Due lepri nei 5000 maschili: l’australiano Ryan Gregson per un passaggio al primo giro di 61.5, il keniano Robert Kiprop Koech per trainare i più forti a 2:34 al primo mille, 5:10 al secondo chilometro e 7:43 al terzo chilometro. Nei 1500 donne, le pacer seguiranno questo piano: la polacca Aneta Lemiesz 62-63 secondi al primo quattrocento, la spagnola Solange Pereira 2:06 all’ottocento, 2:37 al mille. Nei 3000 siepi maschili, il passo programmato è 63 secondi al primo giro (il keniano Wilberforce Chemiat Kones), 2:37 al primo mille, 5:22 al secondo mille (il francese Abdelhamid Zerrifi). Questa la progressione dell’alto maschile: 2,16, 2,20, 2,24, 2,27, 2,30, 2,33, 2,36, 2,38, 2,40, 2,42. L’asta donne: 4,31, 4,46, 4,56, 4,66, 4,71, 4,76, 4,81, 4,86, 4,91, 4,96, 5,01, 5,06.

DIRETTA TV - Due ore di diretta televisiva per l’edizione 2021 del Golden Gala Pietro Mennea: sarà Rai 3 a trasmettere le sfide della terza tappa della Wanda Diamond League, giovedì 10 giugno dalle ore 20 alle 22.

CLICCA QUI - LE STARTLISTS DEL GOLDEN GALA PIETRO MENNEA DI FIRENZE

LE FOTO (di Francesca Grana/FIDAL)

