Le Marche dell'atletica in festa ad Ancona

Celebrati i successi della scorsa stagione al Palaindoor del capoluogo regionale

16 Aprile 2018

Domenica di festa ad Ancona per le Marche dell’atletica, che anche nella scorsa stagione sono riuscite a recitare un ruolo di primo piano nel panorama italiano e internazionale. Al Palaindoor sono saliti sul palco i protagonisti del 2017, un numero che ha portato fortuna con 17 titoli italiani vinti, assoluti o giovanili, e 17 maglie azzurre indossate dai portacolori della regione che in tutto sono saliti 32 volte su un podio tricolore, mentre gli atleti master hanno conquistato 65 titoli italiani di categoria.

“Il nostro movimento è come una grande famiglia - le parole di Giuseppe Scorzoso, presidente del Comitato Regionale FIDAL Marche - formata da persone di tante età, a prescindere dal risultato raggiunto che resta comunque la meta di ognuno di noi. La vita va vissuta con passione, che produce emozione, e auguro a tutti di vivere l’atletica con emozione, perché come dice Peppe Ottaviani l’atletica è bella, è gioia, è vita”. Poi l’intervento di Ida Nicolini, vicepresidente nazionale FIDAL, che ha ricordato come “l’atletica delle Marche si distingue per essere particolarmente attiva in campo organizzativo e per i risultati ottenuti nell’attività giovanile”.

Una passerella per oltre 100 premiati, passando per la rappresentativa cadetti, i campioni italiani e le società vincenti in campo regionale e nazionale. Fari puntati sulla nutrita categoria dei master, con in prima fila il centenario dell’atletica Giuseppe Ottaviani, classe 1916, e applausi a scena aperta per le campionesse mondiali paralimpiche Assunta Legnante e Bianca Marini. In questa edizione, la Festa dell’Atletica delle Marche è stata caratterizzata anche dalle performance di due artisti, il pianista Fabio Spinsanti e la cantante Chiara Notarnicola.

Presenti fra gli altri Andrea Guidotti, assessore allo sport del Comune di Ancona; Fabio Sturani, responsabile segreteria presidente Regione Marche; Fabio Luna, presidente Coni Marche; Domenico Ubaldi, delegato Coni Ancona; Luca Savoiardi, presidente Cip Marche; Tarcisio Pacetti, referente del mondo scuola per il Cip Marche; Marcello Milani, consigliere nazionale Cusi; Concetta Balsorio, presidente FIDAL Abruzzo; Andrea Carloni, presidente Panathlon Ancona e presidente Ussi Marche; Paolo Mariotti, past president FIDAL Marche e Giancarlo Marinsalta, sponsor tecnico FIDAL Marche.

