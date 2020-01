Lanci, via alla corsa per i titoli italiani

Nel weekend scatta la fase regionale della rassegna invernale: si gareggia a Ostia (Roma), Teramo, Campobasso e Catania. Esordio della giavellottista Carolina Visca, campionessa europea under 20

10 Gennaio 2020

È il momento di tornare in gara anche per i lanciatori. Nel weekend inizia la prima fase dei Campionati italiani invernali di lanci in quattro regioni con l’esordio stagionale di Carolina Visca, oro europeo under 20 nel giavellotto, che sarà in pedana domenica 12 gennaio a Ostia (Roma). La 19enne delle Fiamme Gialle, appena entrata nella categoria promesse, l’anno scorso ha conquistato il tricolore assoluto portando il record nazionale juniores a 58,47. Tra gli altri iscritti, nel giavellotto maschile Giovanni Bellini (Studentesca Rieti Milardi) e nel disco giovanile l’allieva Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Milardi), che nel 2019 si è laureata campionessa italiana under 18 anche nel peso. Appuntamento invece a Teramo per l’Abruzzo, mentre gli atleti del Molise saranno impegnati a Campobasso e quelli della Sicilia a Catania. Il fine settimana successivo vedrà quindi in azione i lanciatori della Campania, nelle due sedi di Salerno e Marano di Napoli, e del Veneto, nell’impianto di Vittorio Veneto (Treviso). La rassegna è dedicata agli specialisti di martello, disco e giavellotto, in vista della finale tricolore del 7 e 8 marzo a Lucca che due settimane più tardi porterà i migliori alla Coppa Europa di Leiria, in Portogallo, il 21 e 22 marzo.

Campionati italiani invernali di lanci 2020 - le sedi della prima prova regionale

Abruzzo: Teramo, 12/1; Calabria: 25/1; Campania: Salerno e Marano di Napoli (NA), 18-19/1; Emilia-Romagna: Carpi (MO), 26/1; Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, 8-9/2; Lazio: Ostia (RM), 11-12/1; Liguria: Genova, 16/2; Lombardia: Mariano Comense (CO), 1-2/2; Marche: Fermo, 26/1; Molise: Campobasso, 11/1; Piemonte: Torino, 23/2; Puglia/Basilicata: Matera, 2/2; Sardegna: Oristano, 26/1; Sicilia: Catania, 12/1; Toscana: 2/2; Umbria: Bastia Umbra (PG), 2/2; Veneto: Vittorio Veneto (TV), 18-19/1

l.c.

