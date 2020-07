LIVE Vicenza: Fantini 69,44 nel martello

L’azzurra al debutto avvicina subito i 70 metri. Nei 100 ostacoli Carmassi 13.24 (in aggiornamento)

11 Luglio 2020

A Vicenza, nella seconda edizione del Meeting Brazzale, esordio convincente nella stagione estiva di Sara Fantini sulla pedana del martello. La 22enne emiliana arriva a 69,44 con il sesto e ultimo lancio, a meno di un metro dal record personale. Una gara iniziata con circa un’ora di ritardo a causa di un forte acquazzone ma in crescendo per la lanciatrice dei Carabinieri, bronzo agli Europei 23 di Gavle e poi azzurra ai Mondiali di Doha nel 2019, che firma il terzo risultato in carriera dopo aver superato i 70 metri nella scorsa stagione con 70,30. Questa la serie di oggi: 65,21-66,02-N-66,80-68,75-69,44.

Nei 100 ostacoli applausi per Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli), 26enne friulana protagonista con 13.24 (+1.3) di un bel progresso dopo cinque anni. Nel 2015 aveva corso in 13.32 che poi non era più riuscita a ritoccare, ma nell’esordio di una settimana fa a Vittorio Veneto si era riportata a 13.52. Super miglioramento alle sue spalle con 13.49 di un’altra udinese, la ventenne Costanza Donato (Gs Valsugana Trentino), che finora non era mai scesa sotto i 14 secondi. Cresce anche la junior Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), terza in 13.70. L’altra serie vede il successo della triplista azzurra Ottavia Cestonaro (Carabinieri), al rientro dopo l’operazione al ginocchio, con 14.52 (+1.1). Sui 100 metri ancora un primato personale di Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova), classe 2000, che corre in 11.75 (-0.7) dopo il recente 11.86 ottenuto nello scorso weekend.

Nel disco Daisy Osakue (Fiamme Gialle) non va oltre 53,73 dopo il debutto a 58,21 di domenica a Novara, con il secondo posto della junior Diletta Fortuna (Carabinieri, 48,81).

