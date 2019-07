L'Italia per Boras: ecco i 75 azzurrini

I selezionati per gli Europei under 20 in Svezia (18-21 luglio). In squadra Iapichino nel lungo, Scotti e Vandi nei 400, la mezzofondista Battocletti, il marciatore Orsoni, le medaglie olimpiche giovanili Kaddari e Musci

08 Luglio 2019

Il vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Antonio Andreozzi ha comunicato i nomi dei convocati per i Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia, dal 18 al 21 luglio. Saranno 75 gli azzurrini: 41 uomini e 34 donne. Tra loro anche tre atleti della categoria allievi (under 18): Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che ha stabilito il primato italiano U20 del salto in lungo con 6,64 ad Agropoli, il campione europeo U18 dei 400 metri Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa) e la saltatrice in alto da 1,85 Idea Pieroni (Atl. Virtus Cr Lucca). Tra i più esperti in squadra il campione del mondo della staffetta 4x400 under 20 e staffettista azzurro Edoardo Scotti (Carabinieri), la frazionista delle World Relays Elisabetta Vandi (Fiamme Oro), la campionessa europea U20 del cross e bronzo dei 3000 di Grosseto 2017 Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), l’oro della Coppa Europa di marcia di Alytus tra gli under 20 Riccardo Orsoni (Cus Parma). Presenti anche i due medagliati della scorsa edizione dei Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires: la velocista Dalia Kaddari (Tespiense Quartu) e il pesista Carmelo Musci (Aden Exprivia Molfetta). Non mancheranno i primatisti italiani di categoria Giorgio Olivieri (Team Atletica Marche, martello), Carolina Visca (Fiamme Gialle) già argento due anni fa a Grosseto nel giavellotto e Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) nel decathlon. In rampa di lancio le sprinter seconde alltime tra le under 20 nei 100 e nei 200, Vittoria Fontana (N. Atl. Fanfulla Lodigiana) e Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Milardi), la mezzofondista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), l’astista Ivan De Angelis (Fiamme Gialle), l’azzurrina dei Mondiali di cross e recente oro europeo U20 a squadre della corsa in montagna Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra). Già a medaglia in precedenti rassegne internazionali Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) argento continentale U18 nei 400 ostacoli e la marciatrice Simona Bertini (Francesco Francia Bologna) bronzo a Gyor 2018.

Campionati Europei under 20

Boras (Svezia), 18-21 luglio 2019

La squadra Italiana/Italian Team (75)

UOMINI/Men (41)

100/4x100 Samuele CECCARELLI A.S.D. ATLETICA ALTA TOSCANA 100/4x100 Lorenzo PAISSAN LAGARINA CRUS TEAM 100/4x100 Lorenzo PATTA S.S. ATL. ORISTANO 4x100 Alessandro ORI S.G. LA PATRIA 1879 CARPI 200/4x100 Mattia DONOLA PRO SESTO ATL. 200/4x100 Lorenzo IANES ATLETICA TRENTO 400/4x400 Lorenzo BENATI ATL. ROMA ACQUACETOSA 400/4x400 Francesco Domenico ROSSI GEAS ATLETICA 400/4x400 Edoardo SCOTTI C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 4x400 Riccardo FILIPPINI ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI 4x400 Luca PIERANI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 110hs Cristopher CECCHET ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 110hs Giuseppe FILPI A.S.D ATL. AGROPOLI 110hs Franck Brice KOUA CUS PRO PATRIA MILANO 400hs/4x400 Michele BERTOLDO ATL. VICENTINA 400hs Alberto MONTANARI ACADEMY RAVENNA ATHLETICS 400hs Leonardo PUCA A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 1500 Nicolò DANIELE ATLETICA CANAVESANA 3000 Alain CAVAGNA ATL. VALLE BREMBANA 3000 Federico RIVA FIAMME GIALLE G. SIMONI 5000 Francesco GUERRA RCF ROMA SUD 3000 siepi Marco FONTANA GRANOTTO EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA 3000 siepi Enrico VECCHI ATL. RODENGO SAIANO MICO 3000 siepi Luca ZANETTI A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA Alto Manuel LANDO ATL. VICENTINA Alto Stefano RAMUS ATL. VALLI DI NON E SOLE Asta Ivan DE ANGELIS G.A. FIAMME GIALLE Lungo Fabio PAGAN G.A. ARISTIDE COIN VENEZIA '49 Triplo Simone FEDEL U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Triplo Enrico MONTANARI ACADEMY RAVENNA ATHLETICS Triplo Gabriele TOSTI BERGAMO STARS ATLETICA Peso Riccardo FERRARA ATLETICA OLYMPUS Peso Carmelo Alessandro MUSCI ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA Disco Enrico SACCOMANO ATL. MALIGNANI LIBERTAS UD Martello Giorgio OLIVIERI TEAM ATLETICA MARCHE Giavellotto Jhonatam MAULLU DINAMICA SARDEGNA Decathlon Dario DESTER CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI Decathlon Lorenzo MODUGNO POLISPORT. TRIVENETO TRIESTE Marcia Aldo ANDREI G.S. VALSUGANA TRENTINO Marcia Andrea COSI ATL. FIRENZE MARATHON S.S. Marcia Riccardo ORSONI C.U.S. PARMA



DONNE/Women (34)

100/4x100 Vittoria FONTANA N. ATL. FANFULLA LODIGIANA 100/4x100 Chiara GALA A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 4x100 Eleonora RICCI ATLETICA CASCINA 4x100 Carolina RINNAUDO A.S.D. ROMATLETICA FOOTWORKS 200/4x100 Chiara GHERARDI ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI 200/4x100 Dalia KADDARI A.S. TESPIENSE QUARTU 400/4x400 Alessandra BONORA ATL. RODENGO SAIANO MICO 400/4x400 Eleonora FOUDRAZ ATLETICA SANDRO CALVESI 400/4x400 Elisabetta VANDI G.S. FIAMME ORO PADOVA 4x400 Alessia BRUNETTI BRACCO ATLETICA 4x400 Beatrice ZELI PRO SESTO ATL. 100hs Elena CARRARO ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 100hs Alice MURARO ATL. VICENTINA 400hs Emma SILVESTRI COLLECTION ATL. SAMBENEDET. 800/4x400 Eloisa COIRO G.S. FIAMME AZZURRE 800 Sophia FAVALLI U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 800 Laura PELLICORO BRACCO ATLETICA 1500/3000 siepi Ludovica CAVALLI S.S. TRIONFO LIGURE 3000 Anna ARNAUDO A.S.D. DRAGONERO 3000 Elisa DUCOLI U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 5000 Nadia BATTOCLETTI G.S. FIAMME AZZURRE 5000 Angela MATTEVI ATLETICA VALLE DI CEMBRA Alto Rebecca PAVAN G.A. ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 Alto Idea PIERONI ATL. VIRTUS CR LUCCA Asta Maria Roberta GHERCA A.S.D. ATLETICA VELLETRI Lungo Veronica CRIDA UNIONE GIOVANE BIELLA Lungo Larissa IAPICHINO ATL. FIRENZE MARATHON S.S. Triplo Camilla VIGATO G.A. ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 Triplo Veronica ZANON ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Disco Diletta FORTUNA ATL. VICENTINA Giavellotto Federica BOTTER ATL. BRUGNERA PN FRIULINTAGLI Giavellotto Carolina VISCA G.A. FIAMME GIALLE Marcia Simona BERTINI A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Marcia Vittoria GIORDANI U.S. QUERCIA TRENTINGRANA



SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it