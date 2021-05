Jacobs, Larissa e tanti big: tutto pronto a Savona

Giovedì il Memorial Ottolia: debutto sui 100 per il campione europeo dei 60, Iapichino con Strati nel lungo, Bogliolo nei 100hs, azzurre nello sprint. La star è Dina Asher-Smith. DIRETTA TV RaiSport

12 Maggio 2021

Un festival dell’atletica italiana. E non soltanto. Savona apre il circuito dei meeting italiani con tanti big azzurri e stelle internazionali di primo piano. Giovedì è il giorno dei debutti di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Larissa Iapichino nel lungo, di Luminosa Bogliolo nei 100hs, Alessia Trost nell’alto, ma anche l’occasione per vedere in pista tutte le staffettiste azzurre della 4x100 (con le star Dina Asher-Smith e Marie-Josée Ta Lou), oppure Leonardo Fabbri nel peso, Vladimir Aceti nei 400, Filippo Randazzo nel lungo. Diretta dalle 16.45 su RaiSport (canale 58) e differita su atletica.tv per la decima edizione del Memorial Ottolia. Segni particolari: da non perdere.

JACOBS 100 - Trasformare la splendida stagione indoor in un’altrettanto meravigliosa avventura all’aperto, sui 100 metri. È attesissima la prima uscita di Marcell Jacobs sul (doppio) rettilineo della Fontanassa: il campione d’Europa dei 60, primatista italiano indoor con 6.47, sarà impegnato in batteria (dalle 16.45) alla ricerca della finale programmata per le 18. È saltato il primo faccia a faccia con Filippo Tortu ma non cambia l’interesse per una prova nella quale lo sprinter delle Fiamme Oro vuole capire il proprio reale valore sulla distanza, dopo il sensazionale 8.91 lanciato nella propria frazione della 4x100 in finale alle World Relays. A stimolarlo, e a contendergli il successo, sarà un velocista da 9.93 in carriera (nel 2019) come l’ivoriano Arthur Cissé, ma è pronta a sfrecciare anche una schiera di contendenti piuttosto qualificata che va dall’azzurro Fausto Desalu (Fiamme Gialle) al francese Amaury Golitin, allo slovacco Jan Volko e ad altri sprinter italiani come Federico Cattaneo (Aeronautica), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) e Andrea Federici (Atl. Biotekna).

IAPICHINO LUNGO - Un anno dopo (o quasi) sulla pedana di Savona che le regalò il 6,80, si riaffaccia Larissa Iapichino (Fiamme Gialle). È l’esordio stagionale all’aperto per la saltatrice in lungo primatista mondiale juniores indoor: in inverno ha compiuto un altro passo, deciso, in avanti con lo straordinario 6,91 di Ancona, e poi ha accumulato esperienza internazionale a Torun con il quinto posto degli Euroindoor. Da qui parte la sua stagione con destinazione Olimpiadi di Tokyo, passando anche per il Golden Gala Pietro Mennea del 10 giugno nella sua Firenze. Nel parterre interamente italiano va seguita con attenzione pure Laura Strati (Atl. Vicentina), solidissima in inverno (due volte 6,66) e sesta nell’evento continentale. Con loro anche Eleonora Filippetto (Team Treviso) e la campionessa paralimpica Martina Caironi (Fiamme Gialle).

BOGLIOLO&OSTACOLI - Savona è speciale per Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro).

Proprio qui, a pochi passi dalla sua Alassio, è scesa per la prima volta sotto i 13 secondi nei 100hs (12.99, era il 2018). Ora è un’atleta più matura e consapevole, più veloce sui 100 piani (11.68 sabato scorso a Milano) e sempre all’assalto del record italiano (12.76 di Veronica Borsi nel 2013). Il banco di prova Luca Kozak (Ungheria) è già impegnativo, e tornano a Savona anche Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano) e Angelika Wegierska (Atl. Firenze Marathon). Tra gli uomini, si prospettano due gare di ottimo livello nei 110hs e nei 400hs: sulla distanza più breve cerca il bis il britannico Andrew Pozzi, campione del mondo di Birmingham 2018 nei 60hs, opposto a Lorenzo Perini (Aeronautica) e Hassane Fofana (Fiamme Oro), mentre nel giro di pista con barriere Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) e Gabriele Montefalcone (SportRace) vanno all’assalto del turco bronzo olimpico Yasmani Copello.

ASHER-SMITH 200 - La regina del mondo e d’Europa onora il Memorial Ottolia della sua presenza: Dina Asher-Smith si avvicina alla tappa di Diamond League di Gateshead con i 200 metri in riviera. È il rientro sulla distanza dall’oro mondiale di Doha del 2019 e da quella finale iridata ritrova anche la bulgara-reatina Ivet Lalova-Collio. Corsie anche per la britannica Beth Dobbin, la filippina Kristina Marie Knott, l’australiana Jacinta Beecher e l’azzurra primatista juniores (23.23) Dalia Kaddari (Fiamme Oro) alla “prima” outdoor dell’anno.

STAFFETTISTI REUNION - Tutte in pista le frazioniste della 4x100 che ha stupito alle World Relays con lo storico primo posto. Cento metri per Anna Bongiorni (Carabinieri, dopo il 23.16 ventoso di domenica ad Arezzo), Vittoria Fontana (Carabinieri), Irene Siragusa (Esercito), Gloria Hooper (Carabinieri), Johanelis Herrera (Aeronautica) e Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco). Con loro anche la campionessa italiana Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) e Alessia Pavese (Aeronautica). Tutte pronte a sfidare su due turni l’ivoriana bronzo mondiale di Doha Marie-Josée Ta Lou (argento iridato a Londra 2017 nei 100 e 200) e la britannica Imani Lansiquot. Nei 200 al maschile, Davide Manenti (Aeronautica) incrocia le armi con un mito dello sprint europeo come il francese Christophe Lemaitre e con il dominicano Yancarlos Martinez. Quattrocento uomini con tre frazionisti delle World Relays: Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), senza paura al cospetto di due big europei come Kevin Borlée (Belgio) e Rabah Yousif (Gran Bretagna).

Nel giro di pista al femminile, invece, le staffettiste Alice Mangione (Esercito) e Raphaela Lukudo (Esercito) si misurano con la dominicana Marileidy Paulino e la francese Amandine Brossier.

FABBRI PESO - Non può essere soddisfatto dei 20 metri netti della Coppa Europa di Spalato: ecco perché c’è da attendersi un netto miglioramento sullo stagionale da parte di Leonardo Fabbri (Aeronautica), in un match che non è soltanto italiano con Zane Weir (Enterprise Sport&Service, 21,11 in inverno) e la novità Riccardo Ferrara (Carabinieri, 19,80 domenica a Reggio Calabria) ma anche internazionale con il portoghese da 21,28 Francisco Belo e il francese Frederic Dagée. Sulla rotta di Tokyo, il fiorentino primatista italiano indoor ha tutta l’intenzione di ripresentarsi presto oltre i ventuno metri, pane quotidiano nella scorsa stagione fino al 21,99 di Padova.

PEDANE AZZURRE - C’è Savona per il debutto di Alessia Trost (Fiamme Gialle) nell’alto, dopo il sesto posto agli Euroindoor di Torun. La saltatrice azzurra tornata a 1,94 in inverno a due centimetri dallo standard per i Giochi, affronta Erika Furlani (Fiamme Oro) e la junior Idea Pieroni (Carabinieri), oltre a Marta Morara (Atl. Lugo) e alla vincitrice della scorsa edizione Teresa Maria Rossi (Cus Pro Patria Milano). Nel salto in lungo al maschile, riflettori su Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) che non ha potuto esprimersi al meglio in inverno e che cerca il primo decollo sulla pedana dell’8,12 del 2020. Curiosità anche per Andrew Howe (Aeronautica) che si è rivisto oltre gli otto metri seppur ventosi a Rieti (8,03/+4.4) e per Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia), in gara contro l’albanese Izmir Smajlaj 8,16 sabato scorso, e l’australiano Henry Frayne.

MEZZOFONDO CON TUKA - Nell’unica prova di mezzofondo in programma (gli 800), può brillare la stella di Amel Tuka, il bosniaco vicecampione del mondo degli 800 che si allena nel Veronese. Iscritti anche il connazionale Abedin Mujezinovic, il rumeno Catalin Tucuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto) e dal fronte italiano occhio a Simone Barontini (Fiamme Azzurre), Stefano Migliorati (San Rocchino) e la novità Matteo Guelfo (Trionfo Ligure), 3:39.80 nei 1500 a Milano.

DIRETTA TV SU RAISPORT - Il decimo Meeting Città di Savona Memorial Giulio Ottolia sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport (canale 58) dalle 16.45 alle 19.15 e in diretta streaming su RaiPlay. Differita su atletica.tv.

