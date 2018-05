Il Trofeo Bracco va a 200

A Milano, nella manifestazione su pista interamente al femminile, la velocista Spadotto Scott corre in 24.03 con vento contrario

19 Maggio 2018

Una Bracco Atletica d’assalto nei 200 ma anche lungo, 100 e 400 ostacoli: è la sintesi del sesto Trofeo Bracco, meeting tutto al femminile andato in scena al campo XXV Aprile di Milano. A organizzarlo la società del presidente Franco Angelotti e campione d’Italia in carica. Il sodalizio lombardo tra l’altro rappresenterà l’Italia nel Gruppo A della Coppa Europa per club sabato 26 e domenica 27 maggio a Birmingham (Gran Bretagna), nella due giorni che assegnerà i titoli continentali per società. L’acuto di oggi arriva sul mezzo giro di pista: nonostante una prima serie avversata da un vento contrario (-1.8) Annalisa Spadotto Scott firma un probante 24.03 guidando la tripletta del club milanese completata da Marta Maffioletti (24.39) e dall’under 23 Miriam Vercellone (24.70) mentre la junior Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) timbra un crono di 24.74.

Nelle gare di corsa c’è anche il bel progresso di Aurora Casagrande Montesi: la quasi ventenne piemontese del Cus Parma porta il record personale nei 400 ostacoli da 1:00.03 a 58.72. Sulla distanza piana la 18enne Letizia Tiso, dal 2018 portacolori Bracco, conquista un avvincente 400: con 55.47 arriva a 7/100 dal PB per lasciarsi alle spalle Beatrice Mazza (Bracco, 55.60) e Denise Rega (Team A Lombardia), al personale in 55.67. La Bracco si aggiudica anche il getto del peso con Claudia Rota (13,00).

Sulla pedana del lungo, assente Tania Vicenzino, il concorso va all’ex tricolore juniores Chiara Proverbio (Osa Saronno) con un 6,02 appena ventoso (+2.3) e un 5,95 controvento (-1.4), seconda è invece la campionessa italiana under 20 in carica Giorgia Sansa (Libertas Friul Palmanova) con 5,93 (+1.0). Sempre nei salti in estensione Alessia Beretta (Atl. Vedano) vince il triplo coronando una bella serie con il 12,52 (+0.7) del sesto turno. Nel rettilineo dei 100 prevale come da copione Martina Amidei (Cus Torino) in 11.87 (+0.2) precedendo due ragazze lombarde del 1999, Camilla Maestrini (Brixia 2014) con 12.16 e Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) con 12.19, mentre nella seconda serie 12.20 (-0.8) per Laura Besana (Geas) e Camilla Rossi (N. Atl. Fanfulla Lodigiana) si prende i 100 ostacoli con 14.68 (+0.1).

Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

