Il Memorial Musacchio alla Puglia

Il tradizionale incontro vede l'affermazione dei cadetti pugliesi. Bella spallata del giavellottista campano Cuciniello (65,05).

26 Settembre 2018

La città di Isernia, sabato 22 settembre, ha accolto il 42° Trofeo Musacchio, tradizionale incontro per rappresentative regionali Cadetti. A due settimane dai Campionati Italiani di categoria in programma a Rieti il 6 e 7 ottobre, l'evento del capoluogo molisano è stato un banco di prova per diversi team in partenza per la rassegna nazionale. Questa edizione è stata caratterizzata da una sfida spalla a spalla tra Puglia e Marche, alla fine appaiate con 181 punti a testa. Il successo, però, è andato alla formazione pugliese grazie ad un maggior numero di vittorie individuali: 11 rispetto alle 10 dei rivali marchigiani. Classifica maschile alla Puglia, mentre le Marche si aggiudicano quella femminile.

In chiave individuale ancora una bella prova per il 15enne giavellottista campano Simone Cuciniello, primatista italiano under 16, che ha spedito il suo attrezzo ad un imbattibile 65,05.

a.g.

42° Memorial Musacchio

Isernia, 22 settembre 2018

I VINCITORI

CADETTI - 80m: Vincenzo Leone (Puglia) 9.35 (+0.4), 300m: Gianmarco Donatelli (Abruzzo) 36.46, 1000m: Giovanni Vittorio (Puglia) 2:42.46, 2000m: Antonio Bonvino (Puglia) 6:00.89, 1200 siepi: Raffaele Augimeri (Puglia) 3:22.90, 100hs: Lorenzo Agostini (Marche) 13.89 (-0.6), 300hs: Gianluca Caldarulo (Puglia) 40.59, alto: Marcos Paulo Anselmi (Umbria) 1,76, asta: Vincenzo Belardi (Puglia) 3,90, lungo: Matteo Ruggeri (Marche) 6,11 (+0.3), triplo: Nicola Sanna (Marche) 13,08 (-0.5), disco: Gabriele Sessa (Campania) 35,27, giavellotto: Simone Cuciniello (Campania) 65,05, 5000m marcia: Nicola Lomuscio (Puglia) 23:43.38, 4x100: Puglia (Pesce-Di Martino-Contursi-Leone) 44.84. TEAM: 1. Puglia 103 punti, 2. Marche 78, 3. Abruzzo 76

CADETTE - 80m: Sabrina Salvatori (Marche) 10.49 (+0.9), 300m: Dalila Teresa Gadaleta (Puglia) 41.84, 1000m: Melissa Fracassini (Umbria) 3:04.17, 2000m: Rebecca Volpe (Puglia) 7:03.86, 1200 siepi: Serena Frolli (Marche) 4:07.37, 80hs: Martina Cuccù (Marche) 11.69 (0.0), 300hs: Rita Agnese Rucco (Puglia) 48.27, alto: Chiara Raccosta (Marche) 1,63, asta: Elena Befani (Umbria) 2,95, lungo: Eleonora Fazi (Marche) 5,19 (+0.4), triplo: Ilaria Monaco (Abruzzo) 11,11 (-0.4), disco: Eva Joao Polo (Marche) 30,20, giavellotto: Alessandra Gragnaniello (Campania) 37,38, 3000m marcia: Eleonora Massa (Campania) 15:46.75, 4x100: Marche (Stollavagli-Cuccù-Pagliarini-Salvatori) 49.48. TEAM: 1. Marche 103 punti, 2. Umbria 83, 3. Abruzzo 79

CLASSIFICA COMPLESSIVA: 1. Puglia 181 punti, 2. Marche 181, 3. Umbria 155, 4. Abruzzo 155, 5. Campania 136, 6. Molise 66, 7. Basilicata 61, 8. Calabria 33 (riguardo alle situazioni di parità di punteggio, Puglia e Umbria prevalgono nelle posizioni in classifica grazie ad un maggior numero di vittorie individuali)

