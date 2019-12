Il 2020 inizia con 102 giovani in raduno

Appuntamento dal 2 al 5 gennaio per gli under 20 e under 18: velocità, ostacoli, salti e prove multiple a Formia, mezzofondo, marcia e lanci a Tirrenia

09 Dicembre 2019

Riparte con i giovani il nuovo anno dell’atletica italiana. Nei primi giorni del 2020, da giovedì 2 a domenica 5 gennaio, si svolgeranno due raduni nazionali dedicati agli under 20 e under 18, a Formia e Tirrenia. Convocati dal vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi complessivamente 102 azzurrini, 54 uomini e 48 donne, nati tra il 2001 e il 2003. Al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia (Latina) si alleneranno 17 velocisti, 18 ostacolisti, 22 saltatori e 5 specialisti delle prove multiple. Al CPO di Tirrenia (Pisa) toccherà a 16 mezzofondisti, 8 marciatori e 16 lanciatori. Tutti saranno affiancati dai propri allenatori personali e lavoreranno insieme allo staff federale, sia dentro che fuori dal campo, in vista degli appuntamenti internazionali della stagione che culminerà in estate con i Mondiali U20 di Nairobi, in Kenya dal 7 al 12 luglio, e gli Europei U18 di Rieti, dal 16 al 19 luglio.

Tra i nomi in elenco spiccano quelli della campionessa europea under 20 del salto in lungo Larissa Iapichino e della mezzofondista Elisa Ducoli, bronzo nei 3000 metri alla rassegna continentale, oltre ai medagliati nei Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires 2018, la velocista Dalia Kaddari (argento nei 200) e il lanciatore Carmelo Musci (bronzo nel peso), e al Festival olimpico della gioventù europea di Baku: gli ori Federico Guglielmi (200) e Gabriele Gamba (marcia 10.000), gli argenti Matteo Melluzzo (100), Giovanni Frattini (giavellotto) e Rachele Mori (martello), il bronzo Giovanni Silli (2000 siepi).

Raduno nazionale giovanile di Formia

2-5 gennaio 2020

Velocità

LORENZO BENATI ATL. ROMA ACQUACETOSA TOMMASO BONINTI ATLETICA LIVORNO DAVIDE GIAMBELLINI ATL.VICENTINA FEDERICO GUGLIELMI ATL.BIOTEKNA MARCON FEDERICO MANINI ATL. CENTO TORRI PAVIA MATTEO MELLUZZO A.S. DIL. MILONE CHRISTIAN PREVITALI PRO SESTO ATL. FRANCESCO DOMENICO ROSSI GEAS ATLETICA NAZARENO SACCHETTO G.S. FIAMME ORO PADOVA JOSEPH TWUMASI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI ALESSIA CAPPABIANCA ESERCITO SPORT & GIOVANI ELEONORA FOUDRAZ ATLETICA SANDRO CALVESI DALIA KADDARI G.S. FIAMME ORO PADOVA MELISSA MOGLIANI TARTABINI ATL. RECANATI GRETA RASTELLI TEAM ATLETICA MARCHE ELEONORA RICCI ATLETICA CASCINA BEATRICE ZELI PRO SESTO ATL.



Ostacoli

MICHELE BERTOLDO ATL.VICENTINA GIUSEPPE FILPI A.S.D. ATL. AGROPOLI LORENZO FRIVOLI ATL.VICENTINA PAOLO GOSIO ATL. VALLECAMONICA FRANCK BRICE KOUA CUS PRO PATRIA MILANO GIULIO LUCIANI RCF ROMA SUD SAMUELE MAFFEZZONI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER ALBERTO MONTANARI ACADEMY RAVENNA ATHLETICS LORENZO NDELE SIMONELLI C.S. ESERCITO VERONICA BESANA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. MATILDE BIELLA A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA ELENA CARRARO ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP VERONICA CRIDA UNIONE GIOVANE BIELLA MARTINA CUCCU' TEAM ATLETICA MARCHE ANGELICA GHERGO TEAM ATLETICA MARCHE ALESSIA SERAMONDI ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP EMMA SILVESTRI COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE FEDERICA TOZZI FIAMME GIALLE G. SIMONI



Salti

ANDREA CESANA U.S. ATL. VEDANO IVAN DE ANGELIS G.A. FIAMME GIALLE DAVIDE LORUSSO FUTURATHLETIC TEAM APULIA MASSIMILIANO LUIU POL LIB ATL SASSARI KAREEM HATEM MERSAL VV MANAGEMENT ASD ENRICO MONTANARI ACADEMY RAVENNA ATHLETICS FEDERICO MORSELETTO ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI ALBERTO MURARI ATLETICA ADIGE MATTEO OLIVERI U.S. MAURINA OLIO CARLI NICOLA SANNA S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. GABRIELE TOSTI BERGAMO STARS ATLETICA MONICA ALDRIGHETTI BRACCO ATLETICA LUCE BARBI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI GIADA DE MARTINO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN LINDA DONNA FIAMME GIALLE G. SIMONI LARISSA IAPICHINO ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FRANCESCA ORSATTI C.U.S. PARMA REBECCA PAVAN GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 IDEA PIERONI ATL. VIRTUS CR LUCCA CHIARA SMERALDO U.S. MAURINA OLIO CARLI MAME DIARRA SOW BERGAMO STARS ATLETICA VERONICA ZANON ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA



Prove multiple

LORENZO PEZZOLATO G.S. FIAMME ORO PADOVA ALESSANDRO SION S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. GRETA BRUGNOLO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA SARA CHIARATTI S.S. TRIONFO LIGURE MARTA GIAELE GIOVANNINI ATLETICA LIVORNO

Raduno nazionale giovanile di Tirrenia

2-5 gennaio 2020

Mezzofondo

ANDREA AZZARINI S.S. TRIONFO LIGURE NICOLO' BEDINI ATLETICA SAN BIAGIO ALAIN CAVAGNA ATL. VALLE BREMBANA NICCOLO' GALIMI ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD FRANCESCO GUERRA RCF ROMA SUD GIOVANNI SILLI ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD LIVIA CALDARINI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI EMMA CASATI ATL. PIACENZA MARTINA CORNIA A.S. LA FRATELLANZA 1874 ELISA DUCOLI U.S. QUERCIA TRENTINGRANA SOPHIA FAVALLI U.S. QUERCIA TRENTINGRANA MELISSA FRACASSINI ATL. ARCS CUS PERUGIA LUNA GIOVANETTI ATLETICA VALLE DI CEMBRA KATJA PATTIS A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB MADDALENA PIZZAMANO ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. GRETA SETTINO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN



Marcia

ALDO ANDREI GS VALSUGANA TRENTINO ANDREA COSI ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. DAVIDE FINOCCHIETTI ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO GABRIELE GAMBA ATL. RICCARDI MILANO 1946 SIMONA BERTINI A.S.D. FRANCESCO FRANCIA SARA BUGLISI SPORTCLUB MERANO MARTINA CASIRAGHI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER CAMILLA GATTI A.ATL. FABRIANO



Lanci

DAVIDE COSTA A.S.D. C.U.S. GENOVA SIMONE CUCINIELLO RUNNING CLUB NAPOLI RICCARDO FERRARA ATLETICA OLYMPUS MICHELE FINA ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI GIOVANNI FRATTINI NUOVA POLISPORT. A. CONSOLINI GREGORIO GIORGIS ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO JHONATAM MAULLU DINAMICA SARDEGNA CARMELO ALESSANDRO MUSCI ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA SEGOND EMMANUEL MUSUMARY ATL. CENTO TORRI PAVIA PATRICK OLCELLI ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. PAOLO PUPPO USD ENTERPRISE GIOVANI ATLETI ENRICO SACCOMANO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD BENEDETTA BENEDETTI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI FEDERICA BOTTER ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI DILETTA FORTUNA ATL.VICENTINA RACHELE MORI ATLETICA LIVORNO



