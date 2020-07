I Tac infrasettimanali: Olivieri a Imola

Il calendario delle manifestazioni regionali nei prossimi giorni. Giovedì in gara il bronzo europeo under 20 del martello

15 Luglio 2020

Ancora tanti appuntamenti infrasettimanali per l’atletica, in diverse regioni, con i test di allenamento certificati. A Cattolica (Rimini) nuovo progresso nell’alto della cadetta Aurora Vicini (Atl. Parma Sprint) che martedì ha saltato 1,74 alla prima prova. La giovane emiliana di Noceto, 15 anni da compiere tra pochi giorni, è la campionessa italiana in carica della categoria [RISULTATI/Results]. Nello stesso pomeriggio si sono svolte manifestazioni under 16 a Monselice (Padova) e ad Avola (Siracusa). Mercoledì si scende in pista a Piacenza che accoglie un nuovo TAC nel campus intitolato all’olimpionico della marcia Pino Dordoni.

Sette invece le sedi impegnate giovedì. A Imola (Bologna) è attesa la seconda gara stagionale di Giorgio Olivieri (Carabinieri): il martellista marchigiano, bronzo europeo under 20 nella scorsa estate, ha esordito sabato a Rieti con 64,46. Tra gli iscritti anche lo sprinter Diego Pettorossi (Sef Virtus Emilsider) nei 100 metri. [ISCRITTI/Entries] L’atletica sarda ritorna a Cagliari, nello stadio comunale dedicato all’atletica, e prosegue l’attività in Toscana, negli impianti di Grosseto e di Campi Bisenzio (Firenze). In calendario poi una manifestazione provinciale open ad Avellino, oltre a quelle per cadetti in Veneto, a Treviso e San Giovanni Lupatoto (Verona).

Venerdì è il giorno della “prima” a Orvieto (Terni), mentre si torna a gareggiare a Siracusa, dove è iscritta tra gli altri la pesista Monia Cantarella (Atl. Arcs Cus Perugia), a Matera e a Marano di Napoli, con una riunione regionale di mezzofondo.

