Guglielmi sprint: 6.78 e primato allievi

A Udine il giovane veneto corre la migliore prestazione italiana under 18, per superare il 6.83 con cui nella passata stagione aveva eguagliato il record di Michele Lazazzera datato 1985

13 Gennaio 2019

Adesso il primato è tutto suo. Una volata da migliore prestazione italiana allievi per Federico Guglielmi, che sfreccia sul rettilineo di Udine in 6.78 sui 60 metri. Il non ancora 17enne sprinter veneto toglie cinque centesimi al limite nazionale under 18 da lui realizzato nella passata stagione con 6.83 a Modena, il 25 febbraio 2018, quando aveva eguagliato lo storico record stabilito quasi 34 anni fa, il 2 febbraio 1985 a Genova, da Michele Lazazzera. Nel frattempo il velocista di Favaro Veneto (Venezia), portacolori della Biotekna Marcon e allenato da Andrea Montanari, si è messo in grande evidenza nella scorsa estate. Dopo aver corso in 10.54 sui 100 metri all’Olimpico di Roma, nella cornice del Golden Gala, con il miglior crono di sempre per un sedicenne italiano (e quarto allievo alltime), si è laureato campione europeo under 18 con la staffetta azzurra nella rassegna continentale di Gyor, in Ungheria.

l.c.

VIDEO | 60 METRI: FEDERICO GUGLIELMI 6.78 MPI ALLIEVI A UDINE



SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it