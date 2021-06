Giovani in luce tra Cles, Ariano Irpino e Roma

Successo del Veneto nell’incontro per rappresentative under 18 in Trentino. Quasi 500 in gara tra allievi e cadetti al 54° Trofeo Bravin nella Capitale. Prima edizione in Campania per il confronto interregionale

20 Giugno 2021

Sono gli under 18 del Veneto a imporsi nella prima edizione dell’incontro per rappresentative regionali allievi, al Trofeo Dallavo di Cles (Trento). La squadra vincitrice riesce a sommare 214 punti, sette in più rispetto al Piemonte (207), con l’Emilia Romagna terza a quota 187 davanti a Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige. In chiave individuale, nel giavellotto l’emiliana Genet Galli (Modena Atletica) arriva fino a 52,59 con l’attrezzo di categoria da 500 grammi, diventando la quinta italiana di sempre in questa fascia di età. Nei 100 metri il tricolore indoor Loris Tonella (Veneto/Atl. Biotekna) scende a 10.73 con vento nullo, al femminile la figlia d’arte Caterina Camossi (Friuli Venezia Giulia/Cus Trieste) prevale con il personal best di 12.13 (-0.4). Ancora protagonista il Veneto nei 400 ostacoli con Luca Ostanello (Veneto/Bunker Sport), primo al traguardo in 53.22, e tra le allieve Sofia Trettel (Trentino/Us Quercia Trentingrana) si migliora a 1:02.20, invece nell’alto Tommaso Arduini (Emilia Romagna/Gs Atl. 75 Cattolica) si arrampica fino a 2,03. Passando al mezzofondo, nei 1500 metri festeggiano i campioni italiani al coperto: la veronese Matilde Prati (Veneto/Fondazione Bentegodi), in 4:41.77 nonostante una caduta, mentre al maschile Simone Valduga (Trentino/Us Quercia Trentingrana) in volata con 4:00.28. Nella staffetta 4x100 notevole il crono di 41.20 per gli allievi del Veneto (Filippo Padovan, Loris Tonella, Matteo Sguotto, Davide Rezzadori), a un solo decimo dal limite nazionale. Spazio anche ai cadetti, con la trentina Sofia Pizzato (Us Villazzano) che nei 150 metri sfreccia in 18.06 (vento -1.4) e supera la miglior prestazione italiana di categoria, il 18.24 di Ginevra Ricci (2017) in una graduatoria che propone anche il 18.1 manuale di Giulia Arcioni (2001). (ha collaborato Luca Perenzoni/FIDAL Trentino) [RISULTATI]

Si rinnova la tradizione del Trofeo Giorgio Bravin, con quasi 500 giovani atleti a Roma nella 54esima edizione dell’evento dedicato ad allievi e cadetti, allo stadio Paolo Rosi all’Acqua Acetosa. Nelle classifiche di società, conquistano il successo Atletica Futura Roma (allievi), Acsi Italia Atletica (allieve), Studentesca Rieti Milardi (cadetti) e Fiamme Gialle Simoni (cadette). Bel debutto sui 400 metri del 16enne Daniele Groos (Atl. Futura Roma): 49.06 per il campione italiano allievi dei 200 indoor, che da cadetto ha vinto il titolo sui 300 nella scorsa stagione. Un altro campione cadetti che si migliora è il siciliano Mirko Campagnolo (Atl. Iblea 2012) con 16,97 nel peso allievi. Il tricolore under 18 al coperto del lungo Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna) atterra di nuovo oltre i sette metri con 7,01 (-0.5) e nei 2000 siepi Daniel Battaglia (Runners Ciampino) si porta a 6:15.74. Tra i cadetti brilla la sprinter sarda Elisa Marcello (Atl. Valeria) con 40.07 sui 300 metri, invece al maschile Samuele Ciogli (Nissolino Atl. Area Roma) è il più veloce negli 80 in 9.07 (+1.0) davanti al primatista del triplo Aldo Rocchi (Atl. Tiburtina, 9.12). [RISULTATI]

Nell’edizione inaugurale del Trofeo interregionale Città di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, vincono gli allievi della Puglia e le allieve della Campania, con il successo del Lazio in entrambe le classifiche under 16 (cadetti e cadette) al termine del pomeriggio di sfide tra i giovani di sei regioni diverse: in gara anche Basilicata, Calabria e Molise. Sui 400 metri il pugliese Marco Di Mauro (Athletic Academy Bari) si migliora con un giro di pista in 50 secondi netti, mentre il campano Domenico Della Corte (Enterprise Sport & Service) cresce a 14,22 (+1.0) nel triplo. Progresso nel giavellotto con 44,51 della cadetta Malinka Wojcikoski (Campania/Ideatletica Aurora). Tra le vittorie laziali c’è quella nel lungo di Raffaella Tsimi Atana (Studentesca Rieti Milardi) che salta 5,32 (+0.1) al primo anno di categoria. [RISULTATI]

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it