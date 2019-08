Galvan e Jacobs, una settimana di riposo

A causa di fastidi muscolari, stop di sette giorni per i due azzurri dopo gli Europei a squadre

13 Agosto 2019

Aggiornamenti per gli azzurri al rientro dai Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz. Questa mattina a Roma, all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, si sono sottoposti ad accertamenti diagnostici Marcell Jacobs (Fiamme Oro), secondo sui 100 metri alla rassegna continentale per team, e Matteo Galvan (Fiamme Gialle), che in Polonia ha conquistato il successo con la staffetta 4x400 metri. La risonanza magnetica, sotto la supervisione del medico federale Andrea Billi, ha evidenziato un affaticamento all’adduttore lungo destro per Jacobs e un risentimento al retto femorale destro per Galvan. A entrambi gli atleti è stato prescritto un periodo di riposo di sette giorni, abbinato a terapia fisica riabilitativa, al termine del quale seguirà una nuova valutazione di controllo.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it