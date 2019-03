Friuli Venezia Giulia, premi ai campioni

In passerella ad Azzano Decimo (Pordenone) i protagonisti della stagione 2018, festeggiati dal Comitato regionale

18 Marzo 2019

Una stagione da celebrare per il Friuli Venezia Giulia, ad Azzano Decimo (Pordenone), nella festa “L’atletica regionale premia i suoi campioni”. Sul palco del Teatro Comunale Marcello Mascherini sono saliti 38 atleti, più altri 8 in forza a società di altre regioni, 7 staffette, 8 società e 3 scuole, tutti protagonisti nell’anno scorso, per ricevere l’applauso del pubblico. In 21 hanno vestito la maglia azzurra, i primati regionali battuti sono stati 33 all’aperto e 7 indoor mentre nelle rassegne tricolori sono arrivate 13 vittorie, 28 secondi e 20 terzi posti senza contare i 63 titoli italiani master.

In apertura è stato rilevato come alla fine del 2018 la regione potesse contare su 7452 tesserati distribuiti su 95 società e come siano state organizzate 193 manifestazioni con una media di 3,7 a settimana per un totale di 56.782 atleti-gara.

Il compendio di tutti i dati è contenuto nel nuovo Annuario distribuito a tutti i premiati e che sarà messo online sul sito regionale.

Le autorità presenti hanno avuto modo, con gli atleti, gli allenatori e i dirigenti, di sottolineare i notevoli risultati tecnici, organizzativi ed educativi raggiunti. Oltre al presidente del Comitato regionale FIDAL, Guido Pettarin, hanno preso la parola l’assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli, il presidente regionale del CONI Giorgio Brandolin, il sindaco di Azzano Decimo, Marco Putto e, in rappresentanza della FIDAL a livello nazionale, il consigliere federale Elio De Anna. Nell’occasione il fiduciario tecnico regionale Paolo Camossi ha anche consegnato il diploma ai 58 nuovi tecnici che hanno superato l’ultimo corso istruttori, in una festa organizzata sabato 16 marzo con il supporto della Azzanese e il patrocinio del Comune di Azzano Decimo.

(ha collaborato Franco De Mori - FIDAL Friuli Venezia Giulia)

