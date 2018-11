Fortuna chiude la stagione con 50,05

A Grosseto la discobola azzurra supera i 50 metri per la terza volta in carriera

03 Novembre 2018

Finale di stagione in crescendo per la discobola Diletta Fortuna. La giovane azzurra ha lanciato oggi a 50,05 sulla pedana del campo scuola Bruno Zauli di Grosseto, in occasione del raduno nazionale in corso nella città toscana. Per la 17enne dell’Atletica Vicentina è la terza gara in carriera oltre la barriera dei 50 metri, a soli 10 centimetri dal primato stagionale (50,15 il 10 maggio a Tarquinia) e 18 da quello personale di 50,23 con cui nel 2017 ha conquistato la medaglia d’oro nel Festival olimpico della gioventù europea a Gyor. Nella città ungherese invece quest’anno la figlia d’arte veneta, allenata dal papà ed ex azzurro Diego, si è piazzata quarta in finale della rassegna continentale under 18 ed è la seconda allieva italiana di sempre, alle spalle della migliore prestazione di categoria che appartiene a Sydney Giampietro (51,39 nel 2016). Questa la serie nella gara di oggi, in cui la campionessa tricolore allieve del disco ha ottenuto il miglior risultato al secondo lancio: 49,84-50,05-48,64-48,74-46,39-N.

