Firenze Marathon: edizione 35, nomi e numeri

Presentata la gara sui 42,195 chilometri di domenica 25 novembre nel capoluogo toscano, con quasi 9000 iscritti attesi al via

21 Novembre 2018

È ormai conto alla rovescia per la Asics Firenze Marathon di domenica 25 novembre. Un evento che taglia il traguardo dell’edizione numero 35 e mantiene invariato il percorso ad anello, tutto ambientato in città per toccare i più famosi monumenti e luoghi artistici. La cifra degli iscritti, al momento 8939, conferma la 42,195 chilometri del capoluogo toscano come la seconda più partecipata d’Italia nel 2018 dopo quella di Roma. Si tratta solo di maratoneti, perché gli organizzatori hanno confermato la scelta di non far disputare nessun altro tipo di manifestazione su percorsi diversi o ridotti. Partenza alle ore 8.30 da Piazza Duomo, sede anche dell’arrivo. Nel tracciato c’è un’unica variazione rispetto allo scorso anno, ininfluente dal punto di vista tecnico, ma di grande significato: al 30° km gli atleti transiteranno nella zona di ingresso del Nelson Mandela Forum, a Campo di Marte, per sfiorare l’installazione che riproduce fedelmente la cella nella quale era stato rinchiuso per 18 anni lo statista sudafricano. Un passaggio suggestivo, nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Mandela, che fa il paio con un altro momento importante: il km 13 dedicato al calciatore Davide Astori. Tra i top runners presenti la campionessa europea 10.000 metri, l’israeliana di origine keniana Lonah Chemtai Salpeter, e il terzo classificato dello scorso anno, il keniano Gilbert Kipruto Kirwa. A livello nazionale i nomi principali sono Ahmed Nasef (Atl. Desio), due volte campione tricolore sulla distanza, e Maurizia Cunico (Atl. Casone Noceto).

UOMINI - In campo maschile occhio alla voglia di rivincita del keniano Gilbert Kipruto Kirwa, che già era considerato il migliore del lotto dei partenti lo scorso anno e che poi chiuse al terzo posto in 2h16:18, suo miglior tempo della stagione, e proverà a far meglio. Ha un primato di 2h06:14 (a Francoforte nel 2009) e vanta un passato con tre arrivi nelle 2h06. Dall’Etiopia proviene invece Dejene Debela, reduce dalle vittorie nelle maratone cinesi di Xiamen e di Pechino, personale di 2h07:10 nel quarto posto a Eindhoven nel 2017. Il connazionale etiope Bonsa Dida Direba ha corso in 2h10:16 nella passata stagione a Madrid e quest’anno in 2h13:44 a Hong Kong dove è stato secondo. Abdi Ali Gelelchu, 21enne del Bahrain, debutta in maratona e potrebbe essere la sorpresa della gara, mentre il keniano Abraham Kiplagat ha corso la mezza maratona in 1h02:26 nel 2012 e quest’anno a Istanbul in 1h04:32. Sul fronte italiano da seguire soprattutto Ahmed Nasef (Atl. Desio), che ha un primato personale di 2h10:59 e si è fregiato due volte del titolo di campione tricolore di maratona, nel 2016 e nel 2017. Tra gli europei attenzione al finlandese Henri Manninen che era stato sesto nel 2016 in 2h17:45.

DONNE - La gara femminile potrebbe confermare il trend di crescita della Firenze Marathon, se è vero che nelle ultime quattro edizioni ben 13 donne sono entrate a far parte della top 50 nella storia della manifestazione. Riflettori puntati su Lonah Chemtai Salpeter, 29 anni, campionessa europea sui 10.000 su pista a Berlino. Ha rappresentato Israele nella maratona olimpica di Rio 2016, correndo anche quella dei Mondiali a Londra 2017. Sulla distanza dei 42,195 km vanta un non eccelso 2h40:16 realizzato a Berlino del 2016, ma da allora sono arrivati notevoli progressi. Di recente infatti è stata la migliore europea ai Mondiali di mezza maratona di Valencia a marzo, finendo dodicesima col primato nazionale di 1h08:58. Un limite che è stato ulteriormente migliorato lo scorso 14 ottobre a Lisbona, quando ha corso in 1h07:55. Il record femminile della Firenze Marathon risale al 2002 (Helena Javornik, 2:28h15). Le principali rivali sembrano essere la keniana Caroline Jepchirchir Chepkwony, primato personale di 2h27:27 a Lubiana nel 2013 e anche 1h08:36 nella mezza a Berlino nel 2012, e l’etiope Gebeyanesh Ayele, un personal best di 2h26:54 e vincitrice della 20 km di Parigi nel 2017 in 1h06:02. Un’altra keniana è Sara Jebet, 2h27:07 a Francoforte nel 2016. Ci prova anche la croata Nikolina Sustic, campionessa mondiale in carica della 100 km e quattro volte regina nella 100 km del Passatore, ha anche corso la maratona degli Europei a Berlino in 2h42:44, crono recentemente migliorato a Torino con 2h42:10, mentre domenica scorsa ha vinto la maratona di Verona in 2h42:26. In gara anche la vicentina Maurizia Cunico (Atl. Casone Noceto), sesta e seconda italiana nel 2016 alla Firenze Marathon in 2h50:50, mentre l’anno scorso è stata la migliore a livello nazionale chiudendo all’ottavo posto in 2h53:51. Vanta un record personale di 2h47:54 realizzato nel 2016.

I NUMERI - Nel dettaglio al momento sono 7025 gli uomini e 1914 le donne iscritte. Gli stranieri sono 2536 di cui 1779 uomini e 757 donne, mentre gli italiani 6403 di cui 5246 uomini e 1157 donne. Tra gli stranieri (oltre 80 le nazioni rappresentate) i contingenti più numerosi sono nell’ordine: Francia con 649 iscritti, Gran Bretagna (289), Germania (194), Belgio (188), Spagna (148), Austria (129), Svizzera (100). Tra le regioni italiane, dopo la Toscana con 1794 unità, la Lombardia con 1005, il Lazio (620), Emilia Romagna (473), Puglia (429), Veneto (366), Campania (338) e Piemonte (337). Resta l’attesa e la curiosità per vedere quanti si schiereranno effettivamente al via. La Firenze Marathon è uno degli eventi con minor differenziale tra partiti e arrivati al traguardo: ad esempio lo scorso anno erano stati 8970 gli atleti partiti mentre sono stati 8428 i classificati nel tempo limite di 6 ore e 15 minuti.

EXPO - C’è ancora la possibilità di incrementare i numeri. Le iscrizioni riapriranno nella finestra di venerdì 23 e sabato 24 per direttamente al Marathon Expo, aperto alla Stazione Leopolda, via Fratelli Rosselli 5, nei giorni di venerdì e sabato, con ingresso libero e con orario dalle 9.30 alle 20 per un’esposizione totale incrementata a oltre 6000 metri quadri e oltre 100 aziende e stand coinvolti. Sarà una vera e propria mostra mercato del fitness e dello star bene, un evento che calamiterà l’interesse di ogni genere di visitatori, non soltanto dei maratoneti e dei loro accompagnatori.

LA PRESENTAZIONE - L’evento è stato presentato oggi presso lo Student Hotel, in viale Lavagnini. Tra i presenti l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, Giancarlo Romiti, presidente di Firenze Marathon, e Fulvio Massini, direttore tecnico dell’evento, con Alessio Piscini, presidente del Comitato regionale FIDAL Toscana, Marco Viti, sport marketing specialist Asics, main sponsor dell’evento, Adolfo Binni, head of product and events di Huawei, azienda che patrocina molti degli eventi di contorno, Massimo Gramigni, presidente Mandela Forum, rappresentato da Francesco Pastorelli.

TV - Domenica 25 novembre sintesi su RaiSport dalle ore 12.45 alle 14.15.