Fiamme Oro in festa per i record

A Padova la cerimonia "2019: un anno di agonismo, attività promozione e impegno sociale" con gli azzurri di rientro dai Mondiali di Doha

10 Ottobre 2019

Tempo di bilanci per il centro nazionale Fiamme Oro di atletica leggera, che ieri sera ha riunito i propri atleti a Padova per celebrare un 2019 vissuto da protagonista in pista e nella promozione sociale. Ecco un po’ di numeri, partendo dai Mondiali di Doha appena conclusi con nove atleti Fiamme Oro convocati: Yeman Crippa, Marcell Jacobs, Eyob Faniel, Massimo Stano, Ayomide Folorunso, Luminosa Bogliolo, Hassane Fofana, Linda Olivieri e Daniele Corsa.

MONDIALI DI DOHA - La massima rassegna iridata si è conclusa con il primato italiano di Yeman Crippa che ha riscritto il record nazionale dei 10000 con 27:10.76, piazzandosi primo tra gli europei e ottavo assoluto, e diventando il terzo atleta di tutti i tempi del Vecchio Continente in questa specialità. In Qatar, Crippa ha strappato il primato che apparteneva da 30 anni a Totò Antibo, simbolo azzurro del mezzofondo, capace di primeggiare in Europa e nel mondo negli anni ’80 e ‘90. Yeman nei 10000 di Doha ha reagito da campione trasformando in rabbia agonistica la delusione di inizio rassegna per la mancata qualificazione alla finale dei 5000 metri. L’ultimo weekend mondiale ha visto anche Marcell Jacobs trascinare l’Italia al record nazionale nella staffetta 4x100 con 38.11, a nove anni di distanza dal 38.17 realizzato dagli azzurri agli Europei di Barcellona.

RECORD NAZIONALI - Il 2019 è anche l’anno dei record nazionali targati Fiamme Oro. Oltre a quelli già citati degli ultimi Mondiali, a La Coruna Massimo Stano ha riscritto il primato della 20 km di marcia con 1h17:45 e, a livello giovanile, a Padova Lorenzo Pezzolato ha realizzato la miglior prestazione italiana allievi nel pentathlon indoor con 3747 punti.

MEDAGLIE INTERNAZIONALI - La stagione agonistica su pista appena conclusa è anche quella della ribalta internazionale con nove medaglie conquistate. Ayomide Folorunso ha fatto tris grazie all’oro nei 400 ostacoli alle Universiadi di Napoli e ai due terzi posti con la staffetta 4x400 metri agli Europei indoor di Glasgow e alle World Relays di Yokohama. Due sono i successi individuali di Luminosa Bogliolo sui 100 ostacoli, alle Universiadi di Napoli e agli Europei a squadre di Bydgoszcz, competizione in cui ha vinto anche Yeman Crippa sui 5000 metri. Qui Marcell Jacobs è stato secondo sui 100 metri, stesso piazzamento ottenuto agli Europei under 23 di Gavle da Linda Olivieri sui 400 ostacoli. Terzo posto per Giulia Riva nella staffetta mista ad inseguimento degli European Games di Minsk con 4:32.90.

MEDAGLIE NAZIONALI - A livello nazionale 14 sono i podi conquistati ai campionati italiani assoluti in questo 2019 e molti i primati personali degli atleti tra i quali ricordiamo quelli di Marcell Jacobs che sui 100 metri è diventato il terzo italiano di sempre con 10.03 dietro Filippo Tortu (9.99) e Pietro Mennea (10.01); Yeman Crippa miglioratosi, oltre che sui 10000 anche sui 5000 con 13:07.84; Eyob Faniel che con 1h00:53 sulla mezza maratona ha realizzato il miglior crono in Italia degli ultimi 17 anni; Hassane Fofana, che ha abbassato il suo record fino a 13.44 sui 110 ostacoli; Ayomide Folorunso che con 54.75 sui 400 ostacoli è diventata la seconda italiana di tutti i tempi così come Luminosa Bogliolo con 12.78 sui 100 ostacoli; Linda Olivieri che nel 2019 è cresciuta sui 400 ostacoli siglando 55.97.

#UNCUORECREMISI - Passando alla promozione sociale, il 2019 ha accolto la terza edizione del progetto #UNCUORECREMISI – La crescita etica oltre a quella sportiva, che ha raggiunto risultati da record. Il progetto delle Fiamme Oro di atletica leggera si è articolato in 14 tra appuntamenti e iniziative, a cui si sono aggiunte numerose proposte minori, con il coinvolgimento di quasi diecimila unità. Tre le sezioni in cui gli eventi sono stati catalogati: socialità, educazione e formazione, promozione sportiva.

MARATONA DI PADOVA - Cinque “Ambassadors” nominati dal GS Fiamme Oro Atletica hanno rappresentato il gruppo sportivo della Polizia di Stato nel “reclutamento” di persone che hanno corso la stracittadina del 28 aprile con Fiamme Oro e Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm, l’istituto di ricerca della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata) insieme nel progetto “Rigeneriamo i nostri muscoli”. Il progetto vuole combattere il fenomeno della perdita di massa muscolare, responsabile di una condizione patologica che è oggi la principale causa di invalidità e debolezza dell’anziano. Al Vimm i ricercatori hanno l’obiettivo di trovare nuove terapie per raggiungere un invecchiamento sano e in salute. Testimonial d'eccezione dell’iniziativa, realizzata grazie al contributo di Nonsolosport e Argos Connect Energy, è stata l’atleta olimpica e studentessa di medicina Ayomide Folorunso, campionessa dei 400 metri ostacoli e protagonista del video girato al Vimm. Per questa iniziativa il gruppo Fiamme Oro-Vimm è stato premiato per aver iscritto il maggior numero di persone alla stracittadina.

LE GIORNATE DELLO SPORT - Sono numerosi gli appuntamenti a cui gli atleti e i tecnici delle Fiamme Oro partecipano per un’attività di promozione sportiva, soprattutto fra i giovani e contro l’abbandono sportivo. Quest’anno le lezioni si sono svolte all’istituto comprensivo Perlasca di Maserà, a Monselice e all’istituto superiore Ferrari di Este, tutte località in provincia di Padova.

PARENTS’ SCHOOL - Nato e ideato come appuntamento dedicato ai genitori degli atleti del GS Giovanile Fiamme Oro (ma di libero accesso) per parlare dei valori educativi dello sport e dell’importanza dell’affidabilità del genitore, è diventato un momento di riflessione e di reazione rispetto a un evento luttuoso accaduto la sera prima e che ha fortemente shoccato il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Punto di riferimento dell’iniziativa è la Dr.ssa Silvia Rizzi, psicologa ufficiale del GS Fiamme Oro Atletica.

NEW | RUN+ARGOS LAB - Inserito nella giornata del campionato italiano dei 10000 su pista, Run + Argos Lab è stato un “laboratorio”, un workshop teorico e pratico per iniziare a correre o migliorare la tecnica di corsa. Sostenuto da Argos Connect Energy, si è rivolto sia agli adulti che desiderassero iniziare a correre, sia a coloro che, già più esperti, sentissero la necessità di ricevere qualche “dritta” per migliorare. A guidare gli sportivi sono stati tre coach d’eccezione: Giacomo Leone, ultimo italiano ad aver vinto la maratona di New York, nel 1996; Alessandro Briana, tecnico specialista del running e allenatore top runner; Franco Marangoni, esperto dell’abbigliamento tecnico e accessori del running.

CORRI PER PADOVA IN CASERMA - Come da tradizione, la caserma “Pietro Ilardi” di via d’Acquapendente ha accolto l’edizione di fine maggio della Corri Per Padova, l’allenamento collettivo di running lungo le vie della città. L’appuntamento di quest’anno si è confermato molto partecipato, con diverse centinaia di runners e walkers che sono partiti e arrivati nella caserma della Polizia.

FIAMME ORO CAMP ESTIVI - Tre gli appuntamenti con i camp estivi organizzati dalle Fiamme Oro Atletica e divisi per fasce d’età: Kids e Young a Jesolo, Training ad Asiago. Per i Kids le attività sono state un avviamento allo sport basato sul gioco. Lo Young camp ha proposto un approfondimento della tecnica nelle specialità dell’atletica leggera. Il Training camp è stato riservato a chi già pratica agonismo nel mezzofondo e nella marcia. All’interno dei tre camp estivi si sono svolti altrettanti appuntamenti aperti a tutti e fortemente orientati verso la formazione, la crescita e il senso civico. In ordine cronologico sono stati:

1. In pista con i campioni, allo stadio Picchi di Jesolo, è stata una mattinata di atletica con campioni delle Fiamme Oro Atletica che per un giorno sono diventati allenatori di salto in alto, salto in lungo, lancio del giavellotto e velocità. Erano presenti per l’occasione: Silvano Chesani, Michael Tumi, Enrico Demonte, Andrea Caiaffa, Simone Gariboldi, che hanno affiancato i tecnici Alessandro Briana, Rosanna Martin, Nicola Rampazzo, Gianluca Cusin, Marcello Palazzo, Lara Rocco e Silvia Carli. L’evento si è svolto in collaborazione con il Comune di Jesolo.

2. Workshop endurance e performance, per imparare a organizzare e programmare l’allenamento secondo metodiche moderne che richiedono meno tempo rispetto al tradizionale allenamento aerobico, si è svolto con il contributo del Comune di Asiago. Luigi Ferraris (docente della Scuola dello Sport del Coni e allenatore di top runners), ha insegnato a organizzare e programmare l’allenamento. Il workshop è stato pensato per allenatori e atleti di tutti gli sport, rivolto anche ai turisti e ai residenti del Comune dell’Altopiano.

3. Cittadini del futuro chiuderà la programmazione estiva “open” delle Fiamme Oro Atletica, insieme alla Protezione Civile per educare e preparare i ragazzi a prevenire le situazioni problematiche. L’evento si svolge insieme alla Protezione Civile di Jesolo e alla Croce Rossa di San Donà di Piave, con la collaborazione del Comune di Jesolo. L’obiettivo è insegnare ai giovani la gestione delle emergenze, partendo dalla conoscenza e dall’apprendimento pratico.

UNA GIORNATA DI SPORT INSIEME - La caserma “Pietro Ilardi” di via d’Acquapendente ha accolto per il quindicesimo anno l’evento “Una giornata di sport insieme”, tradizionalmente fissata la terza domenica di settembre e dedicata ai giovani. L’appuntamento trasforma per un giorno il 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova in una polisportiva in cui i giovani possono provare alcune specialità sportive, seguiti dagli atleti e dai tecnici delle Fiamme Oro Atletica nonché dai rappresentanti delle varie associazioni che collaborano per l’occasione. L’evento è nato sia con l’obiettivo di diffondere la cultura della pratica sportiva, sia per diffondere tra la popolazione la conoscenza delle tematiche relative alla celiachia. L’idea fu proposta da Marco Maglioccola, sostituto commissario della Polizia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla celiachia e sulle intolleranze alimentari, condizioni che non rappresentano un limite alla pratica dello sport.

TROFEO DAVID CITTARELLA - Sono state due le iniziative che le Fiamme Oro Atletica hanno dedicato a David Cittarella, il sedicenne della squadra giovanile morto improvvisamente a inizio anno. La prima si è legata al Vimm e alla stracittadina della Maratona di Padova; la seconda, al Meeting nazionale di atletica allo stadio Colbachini, con il primo Trofeo David Cittarella, una gara di lancio del giavellotto rivolto alle categorie Allievi e Juniores. In entrambe le circostanze le t-shirt ufficiali hanno ricordato il giovane atleta scomparso con la scritta #davidpersempre.

CAMPIONATO ITALIANO 10 MILA METRI SU PISTA - Organizzato per la prima volta dalle Fiamme Oro Atletica insieme ai Podisti Monselicensi, il campionato italiano dei 10 mila metri su pista a Monselice (Padova) ha purtroppo risentito di condizioni meteorologiche decisamente ostili, che hanno influito negativamente sulla presenza di pubblico.

(da comunicato del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Padova)

